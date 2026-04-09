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Vallourec devient fournisseur exclusif de Fervo Energy aux États-Unis
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 07:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe métallurgique français Vallourec a signé un pacte avec la société de géothermie Fervo Energy pour être son fournisseur exclusif de solutions tubulaires fabriquées aux États-Unis, a-t-il annoncé jeudi.

L'accord, d'une durée de cinq ans, représente un chiffre d'affaires potentiel de 800 millions de dollars, a ajouté Vallourec.

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