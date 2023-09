Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: des changements au comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Afin d'accélérer la mise en oeuvre de son plan New Vallourec, le fabricant de tubes sans soudures Vallourec annonce des changements à compter du 5 septembre au sein de son comité exécutif, qui comprend 11 membres sous le leadership du PDG Philippe Guillemot.



Bertrand Frischmann, jusqu'alors directeur de la région Amérique du Nord, est nommé directeur des opérations Amériques (COO), mais aussi directeur par intérim de la région Amérique du Sud en remplacement de Pierre d'Archemont.



Jacky Massaglia, jusqu'alors directeur business line project line pipe and process, est nommé directeur de la région Amérique du Nord. Il est remplacé dans ses fonctions précédentes par Bertrand de Rotalier, jusqu'alors directeur ventes OCTG Europe et Afrique.





