Vallourec décroche un contrat au Brésil

(AOF) - Vallourec , spécialiste des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce avoir remporté un contrat avec TechnipFMC pour la fourniture de pipelines destinés au projet Orca (anciennement connu sous le nom de Gato do Mato), un important projet de développement en eaux profondes situé dans le bassin de Santos (Brésil), opéré par Shell Brésil. Ce contrat intégré porte sur plus de 20 000 tonnes de pipelines premium sans soudure en acier carbone, destinés aux risers et aux flowlines sous-marins, ainsi que sur des services de revêtement anti-corrosion et d'isolation thermique.

"Ce contrat, qui inclut l'isolation thermique, constitue une première depuis l'acquisition de Thermotite do Brasil et démontre la valeur de notre offre intégrée pour nos clients locaux. Entièrement produit au Brésil et soutenu par notre stratégie d'investissement de ces dernières années, il renforce notre présence dans un marché stratégique pour nos activités et témoigne de la confiance de nos partenaires dans notre savoir-faire industriel ", déclaré Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec.

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12% de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95% par les tubes devant les mines et forêts (7%) ;

- Forte présence dans les Amériques (41% au nord et 16% au sud), devant le Moyen-Orient (19%), et l’Asie (10%) et l’Europe (6%) ;

- Ambition reposant sur 3 piliers : maintien d’un bilan à l’épreuve des crises, expansion de l’offre de tubes premium jointe à des réserves minières de qualité, engagement envers les actionnaires ;

- Capital avec une présence forte d’ArcelorMittal, actionnaire de référence avec 27,50% depuis avril 2024, les salariés étant 2ème actionnaire (3,3%), Philippe Guillemot, directeur général, présidant le conseil de 11 administrateurs.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- solidité de la chaîne de valeur, dès les approvisionnements via les mines de fer et les forêts, majoritairement au Brésil, puis les composants, renforcés par l’intégration du brésilienThermotite, spécialiste des isolants thermiques, jusqu’à la production de tubes,

- transfert des sites de production dans les Amériques, en Asie et en Arabie séoudite, 5 usines étant maintenues en Europe, dont 4 en France, les 3 grands sites industriels - Youngstone aux Etats-Unis, VSB au Brésil et Tianda en Chine, dégageant les marges les plus élevées,

- montée en puissance des offres premium,

- programmes d’extension de la mine de fer brésilienne finalisés en 2024 et 2027,

- allocation du capital : travail sur la dette (allongement de la durée, priorité aux taux fixes et levier inférieur à 0,5), investissements annuels de 100 M€ dans la maintenance et de 50 à 75 M€ dans les capacités de production de tubes premium et dans les mines ;

- regroupement des solutions pour le stockage d’énergie et la mobilité dans Vallourec New Energies et des solutions digitales sous la marque VAM DATA,

- innovation menée par 5 centres de R&D capitalisant sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM® et solutions de la plateforme Smartengo Vallourec.smart) ;

- Stratégie environnementale :

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions internes de CO2,

- 2035 : réduction de 35 % des émissions de CO2 sur toute la chaîne de valeur ;

- tournée vers les clients : allégement des structures des câbles, réduction du coût total de possession ou TCO pour les clients pétrole & gaz,

- proposant des solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif d’une contribution à terme de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Bilan non endetté : position nette de 21 M€, disponibilités de 1,69 Md€ et génération de trésorerie de 534 M€.

Défis

- Sensibilité à la parité euro vs real brésilien et dollar et à l’obtention de contrats ;

- Aucune exposition aux droits de douane américains, le marché des Etats-Unis étant approvisionné par les usines locales ;

- Retombées de la restructuration du brésilien VSB et des prises de commandes au Moyen-Orient ;

- Après une forte amélioration de la marge opérationnelle à fin mars, anticipations 2025 : bénéfice brut d’exploitation entre 170 et 200 M€ au 2nd trimestre et en progression au cours du 2nd semestre ;

- Retour au dividende pour 2024, d’un montant de 1,50 €, soit une distribution de 90% de la génération de trésorerie dans le cadre d’un engagement de 80 à 100%.