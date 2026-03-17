 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 06:00

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.

* ADP ADP.PA a fait état lundi d'un trafic du groupe en hausse de 0,6% en février.

* ELIS ELIS.PA a annoncé lundi avoir placé 600 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

ADP
103,400 EUR Euronext Paris +0,19%
ELIS
25,580 EUR Euronext Paris +0,24%
KERING
249,700 EUR Euronext Paris +0,40%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un pétrolier ancré face au port de Marseille-Fos, dans le sud de la France, le 13 mars 2026 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 17.03.2026 06:42 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 05H30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 18e jour: . Le pétrole rebondit en débuts d'échanges en Asie Les prix du pétrole sont repartis en hausse mardi, toujours suspendus aux ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 16/03/2026
    Top 5 IA du 16/03/2026
    information fournie par Libertify 17.03.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Alstom, Arkema, Meta, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés. ... Lire la suite

  • Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure sur le plateau de France 2 le 16 mars 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Municipales: les dés bientôt jetés en vue du second tour, le PS ciblé pour ses alliances avec LFI
    information fournie par AFP 17.03.2026 04:40 

    Allié à La France insoumise dans de nombreuses villes à l'exception de Paris et Marseille, le Parti socialiste est ciblé par les critiques de ses opposants en vue du second tour des élections municipales, à quelques heures du délai limite de dépôt des listes mardi. ... Lire la suite

  • Des dossiers et des scellés du dossier à l'encontre du Chilien Nicolas Zepeda dans la salle d'audience lors du procès à Besançon le 29 mars 2022 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Un Chilien rejugé à Lyon pour l'assassinat de son ex-petite amie japonaise disparue
    information fournie par AFP 17.03.2026 04:20 

    Le Chilien Nicolas Zepeda est jugé pour la troisième fois, à partir de mardi à Lyon, pour l'assassinat en 2016 de son ex-petite amie japonaise à Besançon et devrait, sauf coup de théâtre, continuer à nier malgré des indices confondants. Même en l'absence de cadavre, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank