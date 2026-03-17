* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* KERING PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.
* ADP ADP.PA a fait état lundi d'un trafic du groupe en hausse de 0,6% en février.
* ELIS ELIS.PA a annoncé lundi avoir placé 600 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4
(Rédigé par Diana Mandia)
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