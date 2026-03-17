information fournie par Reuters • 17/03/2026 à 06:00

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

* Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* KERING PRTP.PA a annoncé lundi la création de Kering Jewelry, une entité dédiée à structurer et accélérer le développement de l'activité joaillerie du groupe et rassemblant les maisons Boucheron, Pomellato, Dodo et Qeelin.

* ADP ADP.PA a fait état lundi d'un trafic du groupe en hausse de 0,6% en février.

* ELIS ELIS.PA a annoncé lundi avoir placé 600 millions d'euros d'obligations sous programme EMTN.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N4010L4

(Rédigé par Diana Mandia)