Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: début d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce le lancement de Vallourec Invest 2023, une augmentation de capital réservée aux salariés et destinée à les 'associer à la création de valeur du groupe, en leur offrant l'opportunité d'investir dans l'avenir de Vallourec'.



La période de souscription est prévue du 6 au 20 novembre (inclus) et le règlement-livraison des nouvelles actions, le 13 décembre. Le nombre total d'actions pouvant être émises dans le cadre de l'offre est plafonné à 1.774.642.



Les actions Vallourec nouvellement émises seront des actions ordinaires avec droit au dividende immédiat. L'admission aux négociations sur Euronext Paris sera demandée, au plus tard, le jour de l'augmentation de capital effective.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%