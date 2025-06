Vallourec: contrat pour des tubes OCTG au Qatar information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 08:58









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté un contrat important pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage au Qatar, nouveau contrat qui représente un chiffre d'affaires potentiel de plus de 50 millions de dollars.



L'accord comprend la fourniture de produits OCTG en acier carbone avec connexions premium, qui seront livrés en 2026 pour accompagner l'intensification des activités de forage au Qatar, à la fois onshore et offshore.



'Ce contrat s'inscrit dans la continuité des récentes annonces des entreprises basées au Qatar visant à augmenter la production de pétrole du pays de 19% et celle de GNL de 85% d'ici 2030', explique le fabricant de tubes sans soudure.





