CAC 40 : est ce que la Bourse de Paris va continuer de remonter en 2025 ?

L'année 2025 est marquée par un contexte économique et géopolitique incertain. Entre politiques monétaires toujours en ajustement, tensions internationales et transformations sectorielles majeures, le CAC 40 navigue dans un environnement complexe en 2025.

Dans cet article, nous passerons en revue l'actualité de l'indice CAC 40 avant de nous pencher sur les perspectives de l'indice parisien pour les prochains mois, à travers une approche fondamentale et technique, pour déterminer s'il peut être intéressant d'investir en Bourse sur le CAC 40 en 2025. Jusqu'où le CAC 40 peut-il monter en 2025 ? Nos explications et notre avis.

Quelle est l'actualité du CAC 40 en 2025 ?

En 2025, l'évolution du CAC 40 rappelle fortement le schéma observé l'année précédente avec une envolée des cours en début d'année, suivie d'une correction brutale au printemps.

En 2024, l'indice parisien avait progressé de +13 % sur les trois premiers mois, avant d'enregistrer une chute de près de 15 % entre avril et juin, dans un contexte de crise politique française et de craintes concernant la croissance européenne.

En 2025, la dynamique a été encore plus marquée avec le CAC 40 qui a gagné plus de 15 % en début d'année, porté par les espoirs de baisse des taux et les résultats solides de plusieurs poids lourds du luxe, de la tech et du secteur industriel, avant de corriger de près de 18 % entre avril et mai.

Toutefois, si le cycle semble se répéter graphiquement, les raisons profondes de la baisse au printemps 2025 sont différentes. Cette fois, ce sont les tensions commerciales ravivées par Donald Trump, notamment avec la Chine, le Canada et l'Union européenne, ainsi que la montée du risque géopolitique, avec des regains de tensions au Moyen-Orient et en Ukraine/Russie, qui ont provoqué un retour de l'aversion au risque. Malgré cette chute, le CAC 40 a su rebondir rapidement, effaçant presque intégralement sa baisse, puisqu'au 20 mai 2025, l'indice CAC 40 retrouve des niveaux proches des 7 900 points. La vigueur du rebond s'explique notamment par le retour des flux sur les valeurs industrielles et le secteur de la défense, ainsi que par la nouvelle baisse des taux directeurs de la BCE, qui soutient la valorisation des actifs risqués.

Pour autant, la reprise semble marquer le pas depuis la mi-juin 2025. Les volumes de transaction faiblissent, et les traders attendent encore de voir les conséquences de la guerre Israël / Iran ainsi que les prochains résultats d'entreprises, avant de s'orienter à la hausse ou à la baisse sur l'indice CAC 40. Il faudra désormais scruter attentivement les fondamentaux (croissance, bénéfices, inflation) et l'analyse technique pour déterminer si cette stabilisation pourrait laisser place à une nouvelle tendance haussière du CAC 40, ou si, au contraire, le marché est entré dans une phase de consolidation prolongée.

Faut-il investir dans le CAC 40 en 2025 ? Avis et analyse fondamentale

Pour savoir s'il faut ou non investir en Bourse dans le CAC 40 en 2025, une analyse fondamentale s'impose.

Tout d'abord, les dernières données de l'INSEE publiées début juin 2025 confirment la stagnation de l'économie française, avec une croissance révisée à seulement 0,6 % sur un an (contre 1,5 % en UE). L'inflation, quant à elle, reste contenue à 0,7 % (contre 1,9 % en UE). Ces annonces économiques constituent un signal d'alerte pour les investisseurs, laissant craindre un ralentissement des bénéfices futurs des entreprises du CAC 40.

Inflation et PIB en juin 2025

Source : TradingEconomics

Toutefois, la récente baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne (BCE), désormais fixés à 2,15 % contre 2,4 % précédemment (rappelons que ceux-ci étaient encore à 4,5 % en mai 2024), agit comme un puissant catalyseur pour les marchés actions. En effet, ce niveau de taux d'intérêt incite les investisseurs à rechercher des rendements plus attractifs sur les marchés boursiers, ce qui explique en partie les récents sommets historiques atteints par l'indice parisien.

Taux BCE en juin 2025

Source : TradingEconomics

Par ailleurs, le contexte géopolitique actuel, caractérisé par une politique dite « de guerre », tend à favoriser le secteur industriel, un des piliers de l'économie française. La hausse des investissements dans la défense et l'industrie lourde pourrait ainsi offrir des relais de croissance significatifs aux entreprises concernées, bénéficiant indirectement à l'ensemble de l'indice CAC 40.

Cependant, le CAC 40 se situant actuellement sur des niveaux proches des plus hauts historiques, il faudrait adopter une approche prudente et mettre en place une stratégie d'investissement à long terme, ce qui devient de plus en plus difficile quand on a l'impression que la politique internationale est gérée à court terme.

Jusqu'où le CAC 40 va aller en 2025 ? Avis et analyse technique long terme

L'analyse chartiste du CAC 40 en unité de temps hebdomadaire met en évidence une consolidation prolongée au sein d'un trading range établi entre 7 100 et 8 200 points depuis la fin de l'année 2023.

Actuellement, l'indice CAC 40 évolue plutôt dans la bande haute de cette zone de trading range, mais il faudrait d'abord casser la zone de résistance à 7 900 points avant d'espérer un retour sur les plus hauts, et peut-être une sortie du trading range par le haut. Si le marché venait casser durablement le plus haut historique, une poursuite haussière deviendrait plausible, avec un premier objectif pour le CAC 40 situé à 8 500 points, voire au-delà en cas d'accélération haussière.

Cependant, malgré le rebond observé ces dernières semaines, les cours du CAC 40 peinent à franchir durablement le seuil des 7 900 points, qui agit désormais comme une résistance technique majeure. Cette incapacité à casser ce niveau renforce l'hypothèse d'un essoufflement haussier à court terme.

L'indice CAC 40 semble d'ailleurs s'orienter vers une phase de consolidation, avec un repli potentiel vers les 7 500 points, un niveau clé qui pourrait faire office de prochain support technique. Ce niveau de prix pourrait représenter un point d'entrée intéressant pour les investisseurs anticipant une reprise haussière, notamment dans un contexte de taux bas en zone euro.

Néanmoins, en cas de cassure franche et validée de ce support des 7 500 points, une accélération baissière du CAC 40 serait probable, avec comme premiers objectifs les 7 100 points, voire le seuil psychologique des 7 000 points.

Analyse graphique CAC 40 long terme

Source : ProRealTime

Comment trader le CAC 40 en 2025 ? Avis et analyse technique court terme

À court terme, l'incapacité du CAC 40 à franchir la résistance des 7 900 points fut le point de départ d'un canal de tendance baissier dans lequel se trouve le CAC 40 depuis la mi-mai 2025. Dans ce contexte, il est probable que les cours du CAC 40 poursuivent leur évolution à l'intérieur de ce canal dans les prochaines séances. Deux niveaux devront être surveillés de près, d'une part la zone des 7 900 points, qui constitue la résistance majeure à court terme, et le niveau des 7 500 points, qui représente un support important de l'indice CAC 40.

Les traders actifs pourront ainsi envisager plusieurs stratégies, soit vendre à proximité de la borne haute du canal (vers 7 750 points) ou acheter près de la borne basse (vers 7 550 points), en anticipant sur la poursuite d'une consolidation dans ce canal baissier. D'autres traders préféreront se positionner à la sortie du canal, en anticipant une cassure haussière au-dessus de 7 750 points (signal d'achat) ou une cassure baissière sous 7 550 points (signal de vente).

Enfin, les traders plus patients pourront attendre que l'indice CAC 40 teste à nouveau des niveaux clés, pour faire une tentative d'achat sur rebond technique à 7 500 points, ou au contraire, une vente en cas de cassure confirmée de ce support. À l'inverse, si le CAC 40 revient tester les 7 900 points, une vente sur résistance pourrait être envisagée, à moins qu'une cassure franche de ce niveau de résistance n'ouvre la voie à une nouvelle impulsion haussière.

Analyse graphique CAC 40 court terme

Source : ProRealTime

Comment investir et trader le CAC 40 en pratique ?

Il est important de rappeler que l'on ne peut pas acheter directement le CAC 40, car il s'agit d'un indice boursier calculé par Euronext Paris, ayant pour vocation de mesurer la performance des 40 principales capitalisations françaises. Toutefois, pour investir sur le CAC 40, plusieurs alternatives existent. Les investisseurs à moyen long terme peuvent opter pour des ETF qui répliquent fidèlement la performance et la composition de l'indice CAC 40, tout en offrant des frais réduits par rapport aux fonds traditionnels. Il est par exemple possible d'investir dans un ETF CAC 40 avec une stratégie DCA dans le cadre d'un plan d'investissement pour investir régulièrement dans la durée et ainsi lisser le risque et éviter de rentrer sur le CAC 40 au plus haut.

Pour les investisseurs qui préfèrent une approche plus dynamique à court terme, le trading actif sur le CAC 40 peut se faire via des options proposés par un courtier en Bourse comme IG ou encore d'autres produits dérivés à effet de levier, permettant d'amplifier les gains (mais aussi les pertes). Les produits dérivés à effet de levier permettent également des opportunités pour les traders souhaitant prendre position sur des mouvements du CAC 40 à court terme à la hausse ou à la baisse.

Rappelons que, avant de se lancer, il est essentiel de bien comprendre les spécificités de chaque produit financier, notamment la valeur d'un point d'indice, qui peut varier selon l'instrument utilisé. Une mauvaise gestion de l'effet de levier ou une méconnaissance des mécanismes des produits dérivés peut entraîner des pertes importantes, d'où l'importance de maîtriser ces produits financiers avant de les utiliser.

Attention pour investir sur ces produits dérivés à sélectionner l'un des meilleurs compte-titres proposé par l'un des meilleurs courtiers Bourse afin de profiter d'une large gamme de produits financiers, à des frais raisonnables, mais aussi d'outils et services (notamment une plateforme de trading performante) adaptés à votre profil d'investisseur.

