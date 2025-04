Vallourec: contrat majeur remporté au Koweit information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 08:55









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté un contrat majeur pour la fourniture de tubes OCTG destinés aux opérations de forage de Kuwait Oil Company (KOC), un nouveau contrat représentant un chiffre d'affaires potentiel de plus de 130 millions de dollars.



Cet accord comprend la fourniture de tubes OCTG en acier carbone avec des connexions premium et des grades d'acier propriétaires, qui seront livrés en 2025 et 2026. Vallourec a été sélectionné pour la partie la plus techniquement avancée de cet appel d'offres.



Ce contrat s'inscrit dans le cadre du plan actuel du Koweït visant à augmenter sa production de pétrole à quatre millions de barils par jour d'ici 2035 et fait suite à l'émission par KOC d'un appel d'offres, en septembre 2024, pour des applications de forages profonds.





