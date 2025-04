Vallourec: contrat majeur pour le champ de Búzios au Brésil information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la signature d'un contrat majeur avec Allseas pour la fourniture de pipelines dans le cadre du projet offshore Búzios 10, situé sur le champ de Búzios et opéré par Petrobras, au large des côtes brésiliennes.



Ce contrat représente près de 18.000 tonnes de solutions tubulaires premium sous-marines sans soudure en acier carbone, destinées aux risers et aux flowlines. Il inclut également une option portant sur près de 5.000 tonnes supplémentaires.



Situé au large de Rio de Janeiro, Búzios est l'un des plus grands champs pétroliers en eaux profondes au monde, avec une forte augmentation de la production attendue grâce à la mise en service de cinq unités supplémentaires d'ici 2028.





Valeurs associées VALLOUREC 15,6850 EUR Euronext Paris -0,76%