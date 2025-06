Vallourec: commande de la part d'ADNOC aux Emirats information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté une importante commande auprès d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) pour la fourniture de plus de 30.000 tonnes de tubes en acier carbone et d'accessoires associés équipés de connexions premium VAM.



La commande, qui s'inscrit dans le cadre de l'accord à long terme, comprend aussi une gamme complète de services, tels que VAM Field Service et des solutions digitales à valeur ajoutée, conçues pour optimiser les opérations d'installation et de maintenance.



La production sera réalisée dans plusieurs sites industriels de Vallourec au Brésil, en Chine, et en Indonésie. Cette commande s'inscrit pleinement dans l'objectif d'ADNOC d'atteindre une production de cinq millions de barils par jour d'ici 2027.







