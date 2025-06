Airbus: livraison du premier Airbus A321XLR à Qantas information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 11:26









(CercleFinance.com) - La compagnie australienne Qantas Airways prend livraison de son premier Airbus A321XLR depuis la chaîne de montage Airbus de Finkenwerder, Hambourg.



Équipé de moteurs Pratt & Whitney GTF, l'A321XLR de Qantas offre une configuration bi-classe avec 20 sièges en classe affaires et 177 en cabine principale.



Qantas exploitera initialement l'A321XLR sur des vols intérieurs en Australie, avec la possibilité d'ouvrir de nouveaux vols sur des lignes secondaires vers l'Asie.



Au total, le groupe Qantas a commandé 40 A321XLR dans le cadre de son programme de modernisation de la flotte, dont 28 appareils attribués à Qantas et 12 à sa filiale low cost Jetstar.



Ces commandes s'ajoutent aux commandes en cours de la compagnie auprès d'Airbus, portant sur 128 monocouloirs et 24 gros-porteurs A350-1000.



Airbus A321XLR offre le plus grand rayon d'action de tous les monocouloirs - jusqu'à 4 700 milles nautiques - et permet une réduction de la consommation de carburant et des émissions de carbone de 30 % par rapport aux avions concurrents de la génération précédente, précise le groupe.



À ce jour, Airbus a enregistré plus de 500 commandes pour ce type d'appareil.





Valeurs associées AIRBUS 177,5600 EUR Euronext Paris -0,36%