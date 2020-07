Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec - CA en baisse de près de 20% au S1, perspectives 2020 confirmées Reuters • 29/07/2020 à 18:04









29 juillet (Reuters) - Vallourec SA VLLP.PA a publié mercredi les résultats suivants : * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 843 MILLIONS D'EUROS AU T2, EN BAISSE DE 22 % PAR RAPPORT AU T2 2019, EN RAISON PRINCIPALEMENT DE LA BAISSE DE L'ACTIVITÉ PÉTROLE & GAZ * CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1.696 MILLIONS D'EUROS AU S1, EN BAISSE DE 19,6% PAR RAPPORT AU S1 2019 * RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION DE 111 MILLIONS D'EUROS AU S1, CONTRE 169 MILLIONS D'EUROS AU S1 2019, LA BAISSE ÉTANT TRÈS PRINCIPALEMENT LOCALISÉE EN AMÉRIQUE DU NORD * CONSOMMATION DE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DE -77 MILLIONS D'EUROS AU T2, CONTRE UNE GÉNÉRATION DE 16 MILLIONS AU T2 2019, INCLUANT DES DÉPENSES DE RESTRUCTURATION ET DES CHARGES FINANCIÈRES PLUS ÉLEVÉES * PERSPECTIVES 2020 CONFIRMÉES MALGRÉ LA FORTE CHUTE DE L'ACTIVITÉ ONSHORE EN AMÉRIQUE DU NORD AINSI QUE DES MARCHÉS INDUSTRIE * IL EST TROP TÔT POUR RENONCER À LA PERSPECTIVE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL-PDT DIRECTOIRE Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -5.02%