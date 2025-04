Vallourec : beau rebond sur 13,8E, teste les 15,5E information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Vallourec poursuit son beau rebond amorcé sur 13,8E le 7 avril et se hisse vers 15,5E.

Le titre gagne 12% et s'apprête à re-tester la résistance des 16,18E, ensuite le titre pourrait refermer le 'gap' des 17,24E du 2 avril.





Valeurs associées VALLOUREC 15,4150 EUR Euronext Paris +5,26%