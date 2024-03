Vallourec : ArcelorMittal devient son actionnaire de référence

"Vallourec se félicite du changement d'actionnaire de référence avec la sortie d'Apollo, premier artisan de la réussite de la restructuration financière de Vallourec, et l'entrée d'ArcelorMittal, acteur mondial de l'industrie sidérurgique et minière présent dans 60 pays, notamment à travers ses sites de production d'acier dans 15 pays", indique un communiqué du groupe.

(AOF) - Valllourec, spécialiste des tubes sans soudure, annonce qu'ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans Vallourec, à un prix de 14,64 euros par action, pour un montant total d'achat de 955 millions d'euros. Cette étape marque la fin de la restructuration financière de Vallourec initiée en 2021, lorsque Apollo est devenu l'actionnaire de référence du Groupe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Pétrole et parapétrolier

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.