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Vallourec : Arcelor vend, retombe au niveau du 7 mai
information fournie par Zonebourse 19/05/2026 à 11:51

Vallourec dévisse de -10% vers 23,4E alors qu'Arcelor vend sa participation de 10% : le titre retombe retombe au niveau du 7 mai oui du 17 avril.

La cassure des 23,25E déboucherait sur le comblement du "gap" des 21,95E du 8 avril.

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