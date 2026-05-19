Vallourec : Arcelor vend, retombe au niveau du 7 mai

Vallourec dévisse de -10% vers 23,4E alors qu'Arcelor vend sa participation de 10% : le titre retombe retombe au niveau du 7 mai oui du 17 avril.
La cassure des 23,25E déboucherait sur le comblement du "gap" des 21,95E du 8 avril.
Vallourec dévisse de -10% vers 23,4E alors qu'Arcelor vend sa participation de 10% : le titre retombe retombe au niveau du 7 mai oui du 17 avril.
La cassure des 23,25E déboucherait sur le comblement du "gap" des 21,95E du 8 avril.
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