Vallourec anticipe un RBE au deuxième trimestre entre 170 et 200 millions d’euros

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le résultat d'exploitation de Vallourec ressort à 207 millions d’euros, en baisse de 3% par rapport au quatrième trimestre 2024 (214 millions d'euros). Le groupe affichait un résultat d'exploitation de 235 millions d'euros il y a un an à la même période. Le résultat net s'élève à 86 millions d'euros contre 105 millions d'euros au premier trimestre 2024. Entre janvier et mars 2025, le chiffre d'affaires s'élève à 991 millions d'euros contre 990 millions d'euros un an avant.

Le trésorerie nette positive est de 112 millions d'euros, en amélioration de 91 millions d'euros par rapport au quatrième trimestre 2024.

Le RBE Groupe du deuxième trimestre 2025 est attendu entre 170 et 200 millions d'euros.

Le RBE Groupe de l'exercice 2025 devrait refléter une progression au cours du second semestre, porté, "pour le segment Tubes, par des livraisons à l'international en hausse au second semestre en raison d'importantes prises de commandes au cours des récents trimestres". Le RBE par tonne devrait progresser au second semestre de l'année porté, notamment, par des prix facturés plus élevés à l'international et par des réductions de coûts.

En outre, il sera aussi porté, "pour le segment Mine & Forêts, par une production annuelle vendue de minerai de fer d'environ 6 millions de tonnes. La rentabilité dépendra des prix de marché du minerai de fer".

"La perception des marchés financiers à l'égard du secteur du Pétrole & Gaz s'est dégradée ces dernières semaines en raison d'inquiétudes concernant l'augmentation de la production de pétrole par les membres de l'OPEP+ et de craintes d'un ralentissement de la demande de pétrole", a souligné Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général de Vallourec.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie ;

- Nouveau modèle économique en 2 piliers : regroupement des capacités de production dans les 2 Amérique, et en Asie et plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital avec une présence forte d’ArcelorMittal, actionnaire de référence avec 28,40 % depuis avril 2024, les salariés étant 2 ème actionnaire (3,3 %) et Philippe Guillemot président-directeur général du conseil de 9 administrateurs.

- Bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et, à fin juin, des disponibilités de 1,5 Md€ face à 868 M€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » :

- transfert des sites de production en Amérique du nord, du sud et en Asie et contrôle total de leur propriété, 5 usines seulement étant maintenues en Europe, dont 4 en France,

- amélioration de 230 M€ par an du bénéfice d’exploitation,

- désendettement total en 2025 ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 5 centres de R&D visant à capitaliser sur l’avantage technologique (connexions filetées VAM®) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart :

- services et solutions : solutions pour le stockage d’énergie et sa mobilité. regroupées sous le nom de Vallourec New Energies et solutions digitales au sein du département VAM DATA,

- marché industrie : allégement des structures des câbles,

- pétrole et gaz : solutions de réduction du coût total de possession ou TCO,

- nouvelles énergies : solutions pour géothermie, transport et stockage de CO2 et d’hydrogène avec pour objectif une contribution de 10 à 15 % au résultat opérationnel ;

- Stratégie environnementale en 2 étapes ;

- 2030 : réduction de 30 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream

- 2035 : réduction de 35 % vs 2021 des émissions de CO2 pour les scopes 1,2 et 3 upstream ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Maîtrise des approvisionnements via les mines de fer et les forêts, essentiellement brésiliennes pour la transformation de l’acier.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Réalisation des 2 projets d’extension de la mine de fer brésilienne, dont la finalisation est attendue en 2024 et 2027 ;

- Fort impact positif des hausses de prix sur la croissance du chiffre d’affaires ;

- Après un bond de 31 % des ventes et un doublement de la marge opérationnelle au 2nd semestre, objectifs 2023 d’une croissance du bénéfice d’exploitation entre 950 M€ et 1,1 Md€, d’un autofinancement libre positif et d’une réduction de de la dette ;

- Retour à la distribution de dividende en 2025, soit 85 à 100 % de la génération de cash.