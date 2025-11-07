VALLOUREC ANNONCE UNE TRANSITION

À LA DIRECTION FINANCIERE

Meudon (France), 7 novembre 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce que son Directeur financier, Sascha Bibert, a décidé de quitter le Groupe pour saisir une nouvelle opportunité en Allemagne. Sascha Bibert quittera le Groupe en décembre après une période de transition avec son successeur. Son successeur a d’ores et déjà été identifié et rejoindra le Comité Exécutif de Vallourec dès sa prise de fonction, début décembre.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur-Général de Vallourec, a déclaré :

« Avec l’ensemble du Comité Exécutif, je tiens à remercier chaleureusement Sascha pour son engagement et son professionnalisme au cours de ces quatre dernières années. Sascha a contribué à la mise en œuvre du plan New Vallourec pour permettre au Groupe de retrouver sa place de leader de notre industrie. Je lui souhaite un plein succès dans ses futures missions ».







À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter

Relations Investisseurs :

Connor Lynagh

Tel : +1 (713) 409-7842

connor.lynagh@vallourec.com





Actionnaires individuels :

(Depuis la France) : 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com





Relation presse : Taddeo

Romain Grière

Tel : +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr





Nicolas Escoulan

Tel : +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe