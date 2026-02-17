Nouvelle-Calédonie: la réforme constitutionnelle à nouveau dans l'impasse

Un drapeau kanak (2e d), le drapeau français (d) et le drapeau européen (2eg) devant l'hôtel de ville de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, le 23 septembre 2024 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

L'opposition des socialistes à la réforme constitutionnelle sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, confirmée mardi, complique grandement les chances d'une adoption de ce texte au Parlement dans les prochaines semaines, rendant toujours plus incertain l'avenir institutionnel de l'archipel en crise.

A peine examiné et déjà enterré ? Le projet de loi constitutionnelle du gouvernement sur la Nouvelle-Calédonie arrive mercredi sur la table de la commission des Lois du Sénat, avant son examen dans l'hémicycle mardi 24 février... Mais il a déjà du plomb dans l'aile.

Le texte, qui traduit l'accord de Bougival signé à l'été 2025 entre le gouvernement et les forces politiques locales, complété par un accord Elysée-Oudinot conclu en janvier, est en effet critiqué par l'ensemble des oppositions.

"En l'état", il est "lourd de menaces et de dangers", ont affirmé dans une tribune au Monde les responsables du Parti socialiste. "Il n'y a pas d'autre chemin vers la stabilité et la paix que celui de la reprise des négociations", insistent les signataires, dont le président des députés Boris Vallaud, celui des sénateurs Patrick Kanner, et le premier secrétaire du parti, Olivier Faure.

Cette prise de position est décisive, car le PS faisait office d'acteur-clé dans ces négociations politiques sensibles, près de deux ans après l'embrasement de l'île en réponse à un précédent projet de réforme examiné à Paris.

Des émeutes meurtrières avaient fait 14 morts et plus de deux milliards d'euros de dégâts, aggravant les difficultés économiques et sociales de l'archipel.

- "Game over" -

Si l'adoption de la réforme constitutionnelle au Sénat semble largement envisageable, elle paraît hautement improbable sans les voix socialistes à l'Assemblée nationale, qui doit s'en saisir fin mars après les élections municipales.

"Game over", a laconiquement résumé un responsable politique calédonien auprès de l'AFP.

Au Palais Bourbon, les Insoumis et les Ecologistes sont en effet opposés au texte. Et côté Rassemblement national, l'un de ses cadres interrogé mardi s'attend à ce qu'ils votent contre la version actuelle du texte.

Impossible dans ses conditions d'envisager une majorité dans l'hémicycle, ou un vote favorable des 3/5e des parlementaires réunis en Congrès à Versailles, une procédure nécessaire pour modifier la Constitution.

Plusieurs sources parlementaires avaient indiqué ces derniers jours que le gouvernement envisageait de convoquer un Congrès dès la mi-avril, un calendrier qui semble désormais assez intenable.

La pression va donc s'intensifier sur la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, auditionnée mardi soir au Sénat, alors que de nombreux acteurs locaux et des parlementaires regrettent régulièrement son prédécesseur Manuel Valls, dont l'action avait été saluée.

- Elections provinciales -

L'accord de Bougival, complété depuis par celui de l'Elysée-Oudinot, prévoit la création d'un État calédonien inscrit dans la Constitution française, doté d'une nationalité propre et qui pourrait être reconnu internationalement.

Soutenues par la majorité des acteurs locaux, ces dispositions restent ultrasensibles en raison de l'opposition des indépendantistes du FLNKS.

Point particulièrement crispant: la question des élections provinciales, cruciales sur l'archipel. Déjà reportées plusieurs fois, elles doivent se tenir avant la fin juin si rien ne change.

Actuellement réservé aux personnes installées sur le Caillou avant 1998 et à leurs descendants, le droit de vote à ces élections sera élargi par la réforme, au grand dam des indépendantistes qui redoutent une dilution du vote kanak.

Ce "dégel" est soutenu par le camp non-indépendantiste qui demande donc un report du scrutin, le temps de mettre en place la réforme. Les indépendantistes, eux, militent pour sa tenue avant l'été avec un corps électoral inchangé... Une position désormais partagée par l'ensemble de la gauche à Paris.

"La tenue des élections semble inévitable dans le calendrier actuel. Pour sauver ce qui peut être sauvé de Bougival, il vaut mieux que les représentants soient légitimés par les urnes et reviennent à la table des négociations", explique à l'AFP la sénatrice Corinne Narassiguin, qui plaide pour que la réforme constitutionnelle reviennent au Parlement "en septembre ou octobre", après une nouvelle séquence de dialogue.

Il faut reprendre "la méthode de la discussion et du consensus, et non pas demander aux parlementaires d'entériner eux-mêmes un passage en force qui conduirait à d'autres désastres", a assuré la cheffe des députés Insoumis Mathilde Panot.