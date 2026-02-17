 Aller au contenu principal
Vallourec annonce la signature d'un protocole d'accord avec Baker Hughessur sur le stockage souterrain d'hydrogène
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 07:05

Vallourec SA VLLP.PA :

* BAKER HUGHES ET VALLOUREC SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROGÈNE AVEC LA SOLUTION DELPHY

Texte original [https://tinyurl.com/v4zc25hp]

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

VALLOUREC
18,550 EUR Euronext Paris +1,67%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

