information fournie par Reuters • 17/02/2026 à 07:05

Vallourec annonce la signature d'un protocole d'accord avec Baker Hughessur sur le stockage souterrain d'hydrogène

Vallourec SA VLLP.PA :

* BAKER HUGHES ET VALLOUREC SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROGÈNE AVEC LA SOLUTION DELPHY

Texte original [https://tinyurl.com/v4zc25hp] Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)