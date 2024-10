VALLOUREC ANNONCE LA SIGNATURE D’UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

AVEC ASMO

Meudon (France), le 21 octobre 2024 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d’un protocole d’accord avec Advanced Supply Management Operations (ASMO), une coentreprise entre DHL et Aramco (à travers Saudi Aramco Development Company). ASMO est un hub innovant de services d'approvisionnement et de chaîne logistique en Arabie Saoudite, au service des secteurs de l'énergie, de la chimie et de l'industrie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Constitué en 2024, ASMO offrira une gamme complète de services pour la chaîne logistique, incluant la recherche de fournisseurs, l'approvisionnement, la gestion des stocks, la logistique, l'entreposage, ainsi qu'une place de marché Business-to-Business. Axée sur des technologies de pointe et la digitalisation, ASMO a pour ambition de transformer la gestion des opérations de la chaîne logistique et de créer de la valeur pour les entreprises de la région.

Être parmi les premières entreprises à signer un tel protocole d’accord avec l’ASMO démontre que Vallourec est identifié comme un partenaire clé de l’industrie pétrolière et gazière en Arabie Saoudite. Cela positionne également Vallourec aux côtés d'un nouveau leader des services de la chaîne logistique, qui créera de la valeur pour les entreprises des secteurs de l'énergie, de la chimie et de l'industrie dans la région du Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Laurent Dubedout, Senior Vice-Président OCTG Services et Accessoires et membre du comité exécutif de Vallourec, a déclaré : « Vallourec est fier d'être parmi les premiers partenaires d'ASMO. Cela témoigne de la confiance et de la fiabilité de Vallourec en Arabie Saoudite, ainsi que de la pertinence de sa stratégie de digitalisation dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement de ses tubes premium. Il s'agit d'une étape importante pour le renforcement de notre présence dans la région ».

La signature a eu lieu à Dammam en présence de Salem Al Huraish, président d'ASMO et Craig Roberts, président directeur général d'ASMO.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

