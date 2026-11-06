VALLOUREC ALIGNE SA STRUCTURE FINANCIERE AVEC SON PROFIL « INVESTMENT GRADE » GRACE A UNE NOUVELLE LIGNE DE CREDIT RENOUVELABLE MULTIDEVISES DE 750 MILLIONS D’EUROS

VALLOUREC ALIGNE SA STRUCTURE FINANCIERE AVEC SON PROFIL

« INVESTMENT GRADE » GRACE A UNE NOUVELLE LIGNE DE CREDIT RENOUVELABLE MULTIDEVISES DE 750 MILLIONS D’EUROS

Meudon (France), le 6 novembre 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, annonce ce jour la signature d’une nouvelle ligne de crédit renouvelable multidevises (RCF) de 750 millions d’euros. Cette nouvelle ligne remplace à la fois la ligne de crédit renouvelable existante de 550 millions d’euros, non tirée et signée en avril 2024, et la ligne de financement adossée à des actifs (ABL) de 350 millions de dollars américains, non tirée et signée en novembre 2022.

Cette nouvelle ligne de crédit renouvelable a une maturité de cinq ans, assortie de deux options de prorogation d’un an chacune, et financera les besoins généraux du Groupe. Elle prévoit également une option d’accordéon de 225 millions d’euros, soumise à l’accord des prêteurs. La nouvelle ligne de crédit, conforme au modèle “Investment Grade” de la Loan Market Association (LMA), offre des conditions plus favorables et des coûts de financement réduits par rapport aux lignes refinancées. Cette opération marque donc une évolution importante de la structure de financement du Groupe.

Coordonnée par BNP Paribas et Natixis CIB, cette ligne de crédit réunit un syndicat diversifié de treize banques internationales, contre neuf pour la ligne de crédit renouvelable existante. L’opération a été largement sursouscrite, ce qui témoigne du soutien marqué de nos partenaires bancaires internationaux ainsi que de la confiance des prêteurs dans le profil financier et la stratégie de Vallourec.

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

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