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Vallourec a reçu les autorisations d'extension de sa mine de Pau Branco
information fournie par Reuters 02/07/2024 à 07:42

Vallourec SA VLLP.PA :

* VALLOUREC CONFIRME L'OBTENTION DES AUTORISATIONS POUR LE PROJET D'EXTENSION DE LA MINE PHASE 1 AU BRÉSIL

* A REÇU LES AUTORISATIONS NÉCESSAIRES DE L'AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE DE L'ÉTAT (COPAM) ET DU RÉGULATEUR MINIER FÉDÉRAL (ANM)

* A REÇU LES AUTORISATIONS POUR LANCER LA 1RE PHASE D'EXTENSION DE SA MINE DE FER DE PAU BRANCO

* LE PROJET DE PHASE 1 PROLONGERA LA DURÉE D'EXPLOITATION DE LA MINE DE PAU BRANCO, AMÉLIORERA LA QUALITÉ DES RÉSERVES ET AUGMENTERA SA RENTABILITÉ

* APRÈS CE PROCESSUS D'AUTORISATION RÉUSSI, L'INVESTISSEMENT EN CAPITAL LIÉ AUX ACTIVITÉS D'EXTENSION DE LA PHASE 1 DÉBUTERA DANS LE CALENDRIER PRÉVU

* RÉITÈRE DONC L'OBJECTIF D'UN DÉMARRAGE RÉUSSI DE L'EXTENSION DE LA PHASE 1 FIN 2024

* PRÉVOIT QUE LA PHASE 2 DE L'EXTENSION DE LA MINE SERA ACHEVÉE EN 2027

* LA DIRECTION DE VALLOUREC EST EN DISCUSSION AVEC LES AUTORITÉS POUR OBTENIR LES PERMIS DE PRODUCTION ET LES PERMIS ENVIRONNEMENTAUX

Texte original sur Workspace Pour plus de détails, cliquez sur VLLP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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