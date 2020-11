Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec a approché ses créanciers en vue d'une restructuration de sa dette Reuters • 17/11/2020 à 08:10









17 novembre (Reuters) - Vallourec VLLP.PA a annoncé mardi dans un communiqué : * VALLOUREC SA A APPROCHÉ SES CRÉANCIERS EN VUE DE RESTRUCTURER SON ENDETTEMENT D'UN MONTANT DE € 3,5 MDS AU 30 SEPTEMBRE 2020, DONT €1,7 MD À ÉCHÉANCE EN FÉVRIER 2021 * VALLOUREC CONFIRME RECHERCHER AUPRÈS DE SES CRÉANCIERS UNE RÉDUCTION DE SON ENDETTEMENT POUR UN MONTANT LÉGÈREMENT SUPÉRIEUR À 50 % AU MOYEN D'UNE CONVERSION EN CAPITAL Pour plus de détails, cliquez sur VLL.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +12.17%