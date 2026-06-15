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Validation majeure du marché : les Laboratoires Pierre Fabre utilisent la plateforme Exagis d’Oxurion
information fournie par Boursorama CP 15/06/2026 à 19:30

Louvain, BELGIQUE – 15 juin 2026 – 19h30, Oxurion NV (Euronext Bruxelles : OXUR), annonce que Laboratoires Pierre Fabre utilise Exagis, sa
plateforme propriétaire de gestion des données cliniques développée au sein de sa filiale Axiodis CRO.

Cette utilisation constitue une nouvelle validation de la proposition de valeur d’Exagis auprès d’un acteur reconnu du secteur. Initialement développée pour répondre aux exigences de la collecte et de la structuration des données cliniques, la solution a progressivement évolué vers une plateforme plus large de gestion des données cliniques (CDMS), aujourd’hui déployée et pensée pour accompagner les besoins croissants des promoteurs en matière d’efficacité, de conformité et de standardisation.

« Nous recherchons des solutions capables d’allier simplicité d’usage, rigueur opérationnelle et conformité réglementaire. Exagis répond à cette exigence avec une approche pragmatique, pensée pour les équipes cliniques et les réalités du terrain. » Aline STENNEVIN, Global Medical advisor, Laboratoires Pierre Fabre Dermo-Cosmétique

Retrouvez l'intégralité de ce communiqué sur www.oxurion.com

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