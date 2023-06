Valeurs plaisance : du souffle dans les voiles

Les fabricants veulent conquérir de nouveaux clients tout en s'engageant dans la transition écologique.(© F. Pajot/Beneteau/Catana Group)

Avec le retour progressif à la normale post-Covid, les fabricants de bateaux affichent une santé de fer.

La surchauffe post-Covid est-elle en passe de s'achever ? Contrairement à la plupart des segments du tourisme, les constructeurs de bateaux de plaisance ont vu leurs carnets de commandes s’envoler peu après le choc de la pandémie mondiale.

Les constructeurs livrent plus de bateaux mais avec des délais de livraison qui s’allongent malgré la lente amélioration des conditions d'approvisionnement. Le principal problème reste celui de l’inflation qui renchérit le coût des matériaux (bois, fibre de verre, aluminium, Inox, etc.) et qui affecte certains clients dont le budget n’est pas extensible.

Certains chantiers ne garantissent plus les prix et renégocient même les tarifs des commandes fermes. Les bateaux d'occasion se font plus difficiles à trouver et sont parfois proposés à des prix extravagants. Sans parler de la hausse des taux d’intérêt qui réduit la capacité d’emprunt de certains acheteurs.

Se verdir à tout prix

Pourtant, les acteurs de la plaisance profitent encore d'une demande soutenue, portée par l'engouement des vacanciers pour le nautisme. Ils bénéficient aussi de la reprise chez les loueurs professionnels qui achètent des bateaux pour les louer à des particuliers toujours plus friands de nouveaux modèles plus spacieux et plus faciles à vivre.

Chez le fabricant de catamaran de croisière Catana, près de 50% des ventes proviennent des loueurs. Bien sûr, les dirigeants