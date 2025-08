BPCE: résultats solides au 2e trimestre et avancée dans le rachat de Novo Banco

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe bancaire BPCE a enregistré de solides résultats au deuxième trimestre 2025 et a vu avancer son projet de rachat de la banque portugaise Novo Banco, en attendant des progrès dans l'alliance avec Generali pour la création d'un géant de la gestion d'actifs.

BPCE a annoncé mardi la signature le 1er août de l'accord juridique d'acquisition de 75% de la banque portugaise Novo Banco, valorisée 6,4 milliards d'euros, auprès du fonds américain Lone Star.

Le groupe bancaire avait annoncé le 13 juin l'ouverture de négociations exclusives avec Lone Star pour racheter la banque portugaise. La finalisation de l'opération est prévue pour le premier semestre 2026.

Novo Banco est détenue par le fonds américain Lone Star (75% du capital), l’État portugais (11,5%) et le Fonds de résolution des banques portugaises (13,5%).

Selon le président du directoire Nicolas Namias, "l’État, le gouvernement et le Fonds de résolution", qui détiennent les 25% restants "ont manifesté publiquement leur intention de céder leur part" à BPCE, a-t-il indiqué lors d'un entretien avec l'AFP.

Avec ses 1,7 million de clients, ses quelque 290 agences et ses 4.200 salariés, Novo Banco pèse 9% du marché des particuliers et 14% auprès des petites et moyennes entreprises.

La banque portugaise a par ailleurs dégagé pas loin de 750 millions d'euros de bénéfice net l'an dernier.

Le projet d'une coentreprise entre le gestionnaire d'actifs de BPCE Natixis IM et l'assureur italien Generali, pour créer un mastodonte européen dans ce métier, est pour sa part moins avancé selon des articles de presse faisant état d'obstacles à sa réalisation.

"Les discussions bilatérales entre BPCE et Generali se poursuivent et sont excellentes puisque nous avons en commun le souhait de créer le leader européen de la gestion d'actifs par les revenus", a souligné M. Namias.

"La signature du projet, évidemment, dépend de l'ensemble de l'environnement italien (...) Je ne peux qu'espérer que l'ensemble des pays partagent cette idée d'avoir de grands acteurs européens au service de la souveraineté financière européenne", a ajouté le dirigeant français.

- "Croissance de tous les métiers" -

Le groupe BPCE, qui rassemble notamment les Banques populaires et les Caisses d'épargne, a vu son bénéfice net bondir de 21% au deuxième trimestre, à près d'un milliard d'euros (976 millions).

M. Namias s'est félicité des "excellentes performances" de la banque, "portées par la croissance organique de tous les métiers".

Le produit net bancaire (PNB) du groupe, équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, ressort à 6,32 milliards au deuxième trimestre, en hausse de 12% sur un an.

Le coût du risque — les sommes provisionnées pour faire face aux éventuels impayés sur les crédits consentis — reste stable à 559 millions d'euros.

Dans le détail, le PNB du pôle "Banque de proximité et assurance", qui rassemble les deux principaux réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne ainsi que des métiers tels que l'assurance et les paiements, progresse de 13% sur un an, à 4,2 milliards d'euros, et son bénéfice net avant impôt augmente de 36% à 1,1 milliard.

Le réseau bancaire a accueilli 187.000 nouveaux clients d'avril à juin et a connu une forte hausse de la production de crédits immobiliers, notamment au sein de Banque Populaire.

L'activité "solutions et expertise financière" affiche sur le trimestre un PNB en hausse de près de 40%, à 388 millions d'euros avec l'intégration de BPCE Equipement Solutions, la branche financement de biens d'équipement pour les entreprises (leasing) de la Société Générale acquise en mars.

La division "Global financial services", qui regroupe les métiers dits "mondiaux" issus de la banque Natixis, affiche un résultat avant impôts de 600 millions d'euros, en hausse de 11%, pour un PNB de 2,11 milliards d'euros (+6%).

Le pôle est tiré par les performances de la banque de grande clientèle (banque de financement et d'investissement et marchés) dont le PNB gagne 10% à 1,25 milliard d'euros et les résultats avant impôts, de 17% à 412 millions.