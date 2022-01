Valeurs moyennes : vingt pépites à mettre en portefeuille

La selection du Revenu de vingt petites et moyennes valeurs qui pourraient progresser en 2022. (© Albioma, Hoffmann Green, Chargeurs, Fontaine Pajot)

Portées par la conjoncture favorable, les petites et moyennes capitalisations pourraient tirer leur épingle du jeu en Bourse cette année. Nous avons sélectionné vingt valeurs pour vous diversifier sans risques excessifs.

Dans un contexte euphorique pour les actions, les petites et moyennes valeurs (jusqu'à 5 milliards d'euros de capitalisation boursière, mais il n'y a pas de définition stricte) ont moins progressé que le CAC 40 en 2021 : +16% pour le CAC Mid & Small, leur indice de référence, contre +28,7% pour l’indice des ténors de la cote, qui a réalisé sa meilleure performance annuelle depuis 1999.

Une déception à relativiser au regard de la surperformance historique des PME-ETI cotées. «Si l’on fait un bilan depuis fin 1999, le CAC 40 a progressé de seulement 20%, le CAC Mid & Small de 260% et le CAC Small de 225%, relève Arnaud Riverain cofondateur du bureau d’analyses Greensome Finance. Si l’on se réfère à la création d’Euronext Growth en 2005, le CAC 40 a progressé de 52%, le CAC Mid & Small de 150%, le CAC Small d’un peu plus de 100% et Euronext Growth de 44%.»

Maintien de la liquidité

L’an dernier, dans un contexte de reprise économique globale, le regain d’appétit pour le risque s’est principalement porté sur les grandes valeurs, plus liquides et à plus forte notoriété que les petites.

En outre, des secteurs particulièrement recherchés comme le luxe et les banques sont surtout représentés dans les grands indices. Le véritable talon d’Achille de l'univers des PME-ETI cotées vient de sa sensibilité aux flux d’investissement. Or, le constat est sans