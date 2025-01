Valeurs moyennes : une nouvelle année commence pour le High Five

ID logistics fait son entrée dans ce premier High Five de l'année. (crédit : L. Grassin)

Les valeurs moyennnes vont-elles tirer leur épingle du jeu en 2025 ? En tout cas, le bureau d'analyses Portzamparc publie son premier High Five de l'année avec l'ambition renouvelée de faire mieux que l'indice CAC mid & small.

On remet les compteurs à zéro. C'est le premier High Five de l'année, cette sélection mensuelle de 5 midcaps proposée par le bureau d'analyses Portzamparc. Au final, le High Five aura progressé de 52,6% depui sle 9 janvier 2024 quand le CAC Mid & Small a reculé de 3,8%. Une belle performance, boostée par le mois de décembre (+11,3% contre +4,7% pour l'indice de référence). Il faut dire que trois des valeurs du High Five ont impressionné : GL Events (+19,8%), Fountaine Pajot (+15,7%) et Pullup (+15,5%). Sur janvier d'ailleurs, Pullup tire sa révérence ainsi que Medincell et ce sont Stif et ID Logisitics qui font leur retour.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de 184 euros

Le fabricant de bateaux conserve sa place dans le High Five. Il a affiché une marge opérationnelle courante record en 23-24, à 14,5%, et le résultat net part du groupe a été multiplié par 2,9, à 33,5 millions d'euros. Arnaud Despre s'attend à un discours prudent du management mais il explique que "le nouveau plan 2028 devrait rassurer sr la vision marché au-delà de la saison d'ajustement en cours". La valeur d'entreprise anticipée à fin août 25 est de "68,5 millions d'euros, soit deux fois moins que sur l'exercice pré-covid" alors que dans le même temps, le chiffre d'affaires a grimpé de 41% et le résultat net part du groupe a été multiplié par 2.

Prochain événement : plan moyen long terme le 15 janvier.

GL Events : acheter avec un objectif de cours de 26 euros

Voilà une autre valeur qui conserve sa place. Il faut dire que la dynamique semble prometteuse avec une belle performance attendue sur l'année 2024. L'analyste Nicolas Delmas s'attend à un chiffre d'affaires de 1,57 milliards d'euros (+10,4%) et une marge opérationnelle courante préservée. Il voit de nouveaux leviers de croissance en 2025 avec notamment de grands événements attendus : Exposition universelle d'Osaka, UN Ocean Conference de Nice, FIFA World Cup 2025, etc. Malgré la progression récente, la valorisation reste attrayante avec une VE/Ebit 24 estimée de 8 en 2024 et 7,8 en 2025.

Prochain événement : chiffre d'affaires annuel le 23 janvier

ID Logistics : acheter avec un objectif de cours de 450 euros

"Il faut savoir exploiter le repli", nous explique Nicolas Delmas. D'autant qu'il explique que la dynamique contractuelle est favorable et "devrait continuer de soutenir la croissance". C'est notamment le cas en Pologne, en Italie, ainsi qu'au Royaume-Uni alors qu'en France, le redessement est en cours. Les perspectives sont favorables pour 2025 avec un discours rassurant tenu par les dirigeants et une reprise possible de la croissance externe, notammet aux Etats-Unis. Enfin, le point d'entrée est intéressant, après la baisse récente du titre.

Prochain événement : hiffre d'affaires annuel le 24 janvier

LDC : acheter avec un objectif de cours de 79,30 euros

Les volumes sont de retour pour le groupe volailler et l'analyste Nicolas Royot table sur un chiffre d'affaires de 1,72 milliard au 4e trimestre, en progression de 4,9% pour une croissance organique à -1,2%. La croissance externe reste également au coeur de la stratégie de LDC avec 7 acquisitions pour un peu plus de 640 millions d'euros sans effet dilutif sur la marge. Les objectifs fixés sont prudents : ainsi Portzamparc vise un chiffre d'affaires 26-27 de 7,2 millions d'euros et une marge brute d'exploitation de 8,5% quand le groupe table sur respectivement 7 millions et 8%. La valorisation reste faible.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 3 avril.

Stif : acheter avec un objectif de cours de 40,20 euros

Le spécialiste des dispositifs anti-explosifs pour BESS va-t-il exploser les attentes ? C'est ce que pense Jérémy Sallé qui table un chiffre d'affaires de 32,4 millions d'euros au second semestre, en progression de 69%, pour un chiffre d'affaires annuel de 60,1 millions, proche des objectifs fixés par le groupe. Et puisqu'on parle de BESS, c'est bien cette activité qui devrait enregistrer une progression de 121% au second semestre. Une dynamique qui ne semble par encore complètement intégrée par le consensus : "Sur la base de la valeur d'entreprise actuelle et d'une valorisation des métiers historiques à hauteur de 23 millions d'euros, le marché valorise les activités de BESS à 110 millions d'euros, soit des mulitples d'Ebitda 24 et 25 de seulement 11,6 et 7,3 fois.

Prochain événement : chiffre d'affaires annuel, le 22 janvier

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)