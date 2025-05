Valeurs moyennes : un renouvellement complet du High Five en mai

Le catamaran New 80, une des productions de Fountaine Pajot. (crédit photo : Fountaine Pajot / )

Le bureau d'analyses Portzamparc a fait le ménage dans sa sélection de midcaps pour mai : toutes les valeurs ont été changées ! On fait le point.

La performance du High Five pour le mois d'avril à de quoi faire rougir le CAC Mid & Small : +7,6% (depuis le 4 mars) pour la sélection de Portzamparc contre +0,3% pour l'indice de référence. Depuis le début de l'année, l'écart s'est bien creusé : +28,6% contre +4,2%. Sur le mois écoule, ce sont notamment Séché (+26,4%) et Compagnie des Alpes (+15,8%) qui ont tiré la performance alors que Ekinops (-9,5%) et Wavestone (-3%). Loin de se reposer sur ses lauriers, l'équipe de gestion nantaise propose une sélection complètement renouvelée pour ce mois de mai.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de 188 euros

Le fabricant de bateaux a bien résiste avec un recul limité de 5,3% de son chiffre d'affaires au premier trimestre -26,7% pour Bénéteau au S2 2024 et -23% pour Catana). La reprise semble par ailleurs se confirmer avec des salons qui se sont très bien déroulés, notamment aux Etats-Unis. Les droits de douane "ne sont pas un sujet" nous dit Arnaud Despre alors que les livraisons vont en revanche "certainement se relocaliser sur les Caraïbes". Attention en revanche au taux de change avec le dollar. Concernant la valorisation, la valeur d'entreprise projetée fin août 2025 est de 40 millions d'euros, soit 4 fois moins que l'exercice pré-covid.

Prochain événement : résultats semestriels mi-juin

LDC : acheter avec un objectif de 84,30 euros

Bonne nouvelle : parès cinq trimestre de décroissance, la croissance organique a fait son retour au 4e trimestre. Si les effets prix sont toujours négatifs de 5%, la progression des volumes a, elle, été de 6%. L'analyste Nicolas Royot s'attend à un Ebitda de 540 millions d'euros sur l'exercice et un résultat opérationnel courant de 319 millions soit une marge de 5% en ligne avec les objectifs du groupe volailler. La croissance externe pourrait reprendre, grâce à un bilan qui l'autorise. le titre est faiblement valorisé et les objectifs pour l'exercice 26-27 prudents.

Prochain événement : résultats annuels le 21 mai

NRJ : acheter avec un objectif de cours de 10,80 euros

Jérémy Sallée se demande si le groupe ne se dirige pas vers une cession imminente de sa chaîne Chérie 25, après l'arrêt de NRJ 12 fin février. Il explique que, selon le journal "La Lettre", NRJ aurait mandaté la banque Lazard pour cette opération en mentionnant une fourchette de prix pouvant aller de 10 à 75 millions d'euros. Et depuis le début de semaine, des rumeurs font état d'entrée en négociations exclusives avec CMA CGM. Le titre, lui, n'a pas réagi à l'annonce de la fin du pôle TV, qui n'était pas valorisé par le marché et totalise 311 millions d'euros de pertes depuis sa création. Pour l'analyste, le ratio risque/opportunités est aujourd'hui favorable sur le titre.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 30 juillet

Pullup : acheter avec un objectif de 27,90 euros

Au moment, où l'analyste Maxence Dhoury écrivait sa note, le cours de l'éditeur de jeux vidéo se repliait de 23% depuis le début de l'année mais il a enchainé depuis huit séances de progression consécutives qui ont ramené la baisse à un peu moins de 15%. La dette est sous contrôle tout comme le cash-flow libre. Les "jeux-services" améliorent la récurrence mais aussi le besoin en fonds de roulement et le risque commercial est attenué par l'offre large du groupe. De plus, Pullup affiche une "capacité éprouvée à monétiser le back-catalogue dans la durée".

Prochain événement : résultats annuels le 12 juin.

TPG : acheter avec un objectif de 18 euros

The Platform Group AG est une entreprise allemande qui fournit des solutions logicielles pour divers secteurs, allant du commerce de machines à la mode de luxe. Elle exploite 20 plateformes dans 18 secteurs différents.Grâce à une forte croissance organique et aux acquisitions récentes, elle a relevé ses prévisions pour 2025. Le volume brut de marchandises (GMV) devrait atteindre 1,3 milliard d'euros, et le chiffre d'affaires net entre 680 et 700 millions. Pour l'analyste Nicolas Delmas , le point d'entrée est intéressant sur la valeur.

Prochain événement : résultats du premier trimestre le 23 mai

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

LG