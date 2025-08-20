Tassement du chiffre d'affaires du géant chinois Baidu au 2e trimestre

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère.

Opérateur du principal moteur de recherche chinois, Baidu, basé à Pékin, génère une part significative de ses revenus grâce aux publicités en ligne, ce qui rend ses performances très sensibles aux fluctuations des habitudes de consommation dans le pays.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 32,7 milliards de yuans (4,56 milliards de dollars) au cours du deuxième trimestre 2025, en baisse de 4% en glissement annuel, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

En particulier, les revenus issus du marketing en ligne au cours de cette période se sont élevés à 16,2 milliards de yuans, en chute de 15% en glissement annuel.

L'économie chinoise fait face à des perspectives économiques incertaines, alors que des consommateurs prudents naviguent entre une récession prolongée du marché immobilier, un chômage élevé et des tensions commerciales avec Washington.

Les ventes au détail dans le pays -un indicateur clé de la demande des consommateurs- ont augmenté en juillet à un rythme plus lent qu'attendu, selon les données officielles publiées vendredi.

Après des années de réglementation stricte dans le vaste secteur technologique chinois, Pékin espère désormais que les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle (IA) pourront fournir l'étincelle nécessaire pour relancer l'économie intérieure.

Le bénéfice net au 2e trimestre s'est élevé à 7,3 milliards de yuans, en hausse de 33% sur un an, mais en baisse de 5% par rapport au trimestre précédent.

L'entreprise a récemment beaucoup investi dans l'IA, entrant dans une course de plus en plus compétitive avec d'autres géants technologiques du pays, comme Tencent, Alibaba et ByteDance.

Elle a également cherché à développer ses services de taxis autonomes "robotaxi" à l'étranger.

Plus tôt ce mois-ci, Baidu et Lyft ont annoncé des plans pour lancer des robotaxis sur l'application de covoiturage en Allemagne et en Grande-Bretagne en 2026, sous réserve d'un feu vert réglementaire.

Et, en Asie et au Moyen-Orient, c'est avec Uber, l'application de transport concurrente, que Baidu entend offrir un service de taxi sans chauffeur, selon un communiqué conjoint publié en juillet.