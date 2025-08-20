 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 998,69
+0,25%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Tassement du chiffre d'affaires du géant chinois Baidu au 2e trimestre
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2025 à 14:11

( AFP / ADEK BERRY )

( AFP / ADEK BERRY )

Le géant chinois de l'internet Baidu a annoncé mercredi avoir enregistré une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel, affecté par une baisse persistante des dépenses intérieures alors que son incursion dans l'intelligence artificielle s'accélère.

Opérateur du principal moteur de recherche chinois, Baidu, basé à Pékin, génère une part significative de ses revenus grâce aux publicités en ligne, ce qui rend ses performances très sensibles aux fluctuations des habitudes de consommation dans le pays.

L'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 32,7 milliards de yuans (4,56 milliards de dollars) au cours du deuxième trimestre 2025, en baisse de 4% en glissement annuel, selon un communiqué à la Bourse de Hong Kong.

En particulier, les revenus issus du marketing en ligne au cours de cette période se sont élevés à 16,2 milliards de yuans, en chute de 15% en glissement annuel.

L'économie chinoise fait face à des perspectives économiques incertaines, alors que des consommateurs prudents naviguent entre une récession prolongée du marché immobilier, un chômage élevé et des tensions commerciales avec Washington.

Les ventes au détail dans le pays -un indicateur clé de la demande des consommateurs- ont augmenté en juillet à un rythme plus lent qu'attendu, selon les données officielles publiées vendredi.

Après des années de réglementation stricte dans le vaste secteur technologique chinois, Pékin espère désormais que les récentes avancées en matière d'intelligence artificielle (IA) pourront fournir l'étincelle nécessaire pour relancer l'économie intérieure.

Le bénéfice net au 2e trimestre s'est élevé à 7,3 milliards de yuans, en hausse de 33% sur un an, mais en baisse de 5% par rapport au trimestre précédent.

L'entreprise a récemment beaucoup investi dans l'IA, entrant dans une course de plus en plus compétitive avec d'autres géants technologiques du pays, comme Tencent, Alibaba et ByteDance.

Elle a également cherché à développer ses services de taxis autonomes "robotaxi" à l'étranger.

Plus tôt ce mois-ci, Baidu et Lyft ont annoncé des plans pour lancer des robotaxis sur l'application de covoiturage en Allemagne et en Grande-Bretagne en 2026, sous réserve d'un feu vert réglementaire.

Et, en Asie et au Moyen-Orient, c'est avec Uber, l'application de transport concurrente, que Baidu entend offrir un service de taxi sans chauffeur, selon un communiqué conjoint publié en juillet.

IA: Intelligence artificielle
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

BAIDU SP ADR-A
85,3700 USD NASDAQ -4,15%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington. ( AFP / SAUL LOEB )
    USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale
    information fournie par AFP 20.08.2025 15:27 

    Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop ... Lire la suite

  • ( AFP / SERGEI GAPON )
    A la peine, Novo Nordisk gèle les embauches
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 15:06 

    Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts. "Nous avons ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:59 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Hertz Global Holdings, Analog Devices, TJX) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% ... Lire la suite

  • Une Palestinienne pleure la mort d'un proche dans un bombardement israélien à l'hôpital Al-Awda à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / - )
    Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 20.08.2025 14:36 

    Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank