Valeurs moyennes : quelques ajustements en février pour le High Five de Portzamparc

En ce mois de février, le cabinet d'analyse propose une sélection de midcaps avec deux modifications pour ce nouveau High Five.

La performance globale du High Five ce mois-ci est restée modeste, affichant une hausse de seulement 0,60%, comparée à la progression de 2,0% de l'indice de référence, le CAC Mid & Small. Cette performance mitigée incite donc l'équipe de gestion à envisager des ajustements dans la composition du portefeuille.

Parmi les principales contributions à la performance du High Five ce mois-ci, Akwel se distingue avec une impressionnante hausse de 8,7%, marquant ainsi le début d'un rebond alors que la valorisation de l'entreprise demeure attractive. Fountaine Pajot affiche également une croissance solide de 7,7%, surpassant les attentes en matière de guidance pour 2023-24. Enfin, Esker enregistre une hausse de 4,6% ce mois-ci, soutenu par des résultats annuels solides et la poursuite des activités de fusions-acquisitions dans le secteur.

Cependant, Alfen a enregistré une baisse de 9,3% ce mois-ci. Malgré cela, le titre semble respirer après le fort rebond fin 2023, conservant ainsi son potentiel malgré les fluctuations du marché. En revanche, Focus affiche une baisse de 8,8%, continuant à susciter des craintes quant à son bilan. Toutefois, le potentiel de l'entreprise reste intact, sous réserve d'une gestion adéquate des risques.

Dans le cadre des ajustements, Esker et Fountaine Pajot quittent le High Five, tandis que GL Events et Manitou font leur entrée ou leur retour dans la sélection. Akwel, Alfen et Focus demeurent une nouvelle fois présents dans la sélection.

Akwel : acheter, avec un objectif de cours de 20,60 euros

L'équipementier Akwel reste dans le High Five malgré des prévisions prudentes pour 2024 et 2025. Suite à la publication de son chiffre d'affaires 2023, la société devrait préciser ses attentes en matière de résultat opérationnel courant. Bien que ces attentes soient jugées prudentes, il est envisageable que la rentabilité bénéficie de la baisse des tensions inflationnistes. L'analyste souligne le retard de la valeur par rapport à ses pairs européens, et met en avant son profil attrayant avec une décote par rapport à ces derniers.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 8 février.

Alfen : acheter avec un objectif de cours de 90 euros

Alfen conserve sa place dans le High Five. L'analyste Nicolas Montel table toujours sur le retour d'une forte croissance cette année après un 4e trimestre qui a réservé peu de surprises pour l'entreprise internationale axée sur l'innovation dans le domaine de l'énergie électrique. Soutenue par l'expansion des systèmes de stockage et des solutions pour les réseaux intelligents, Alfen est caractérisée par l'analyste comme une valeur avec un profil de forte croissance dans un contexte économique incertain.

Prochain événement : résultats annuels le 14 février.

Focus : acheter avec un objectif de cours de 28,60 euros

Maxence Dhoury conserve l'éditeur de jeux vidéo et nous met de nouveau en garde quant au caractère risqué mais potentiellement lucratif du pari sur Focus. Les risques sont clairement identifiés : une première perte au premier semestre et une prévision d'"année blanche" pour 2023/24, ainsi qu'un bilan tendu avec une dette nette de 115 millions d'euros à la fin du premier semestre, alimentant les craintes d'une dilution potentielle due aux dépenses d'investissement et aux acquisitions. Cependant, le groupe prévoit le lancement de quatre titres avec un potentiel de revenus à vie dépassant les 50 millions d'euros en quelques mois. De plus, des facteurs atténuants existent : 40 millions d'euros de crédit supplémentaire ont été sécurisés en novembre, les dépenses d'investissement semblent se stabiliser, et une pause dans les acquisitions d'envergure est prévue.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 18 avrl.

GL Events : acheter avec un objectif de cours de 25 euros

GL Events, une nouvelle valeur sélectionnée par l'analyste Nicolas Delmas, affiche une dynamique prometteuse avec une performance solide en 2023. Son chiffre d'affaires de 1427,3 millions d'euros, en hausse de 8,5%, dépasse même les attentes du consensus de +8%. Malgré un quatrième trimestre difficile pour le secteur des événements en direct, GL Events maintient sa position grâce à une croissance soutenue dans les expositions (+51,4%) et les lieux d'événements (+20,9%). Les Jeux Olympiques de 2024 devraient agir comme un catalyseur majeur pour l'entreprise, tandis que la poursuite de la croissance est prévue dans les expositions et les lieux. De plus, la reprise potentielle de la concession du Stade de France à partir de juillet 2025 ouvre de nouvelles opportunités pour le groupe.

Prochain événement : résultats annuels le 6 mars.

Manitou : renforcer avec un objectif de cours de 29 euros

Manitou, spécialisé dans les équipements de manutention et de levage, intègre la sélection du High Five, recommandée par l'analyste Arnaud Despre. En 2023, l'entreprise a enregistré une solide performance avec un record de production et une forte croissance organique. Malgré une prévision prudente pour 2024, la confiance demeure grâce à un solide carnet de commandes et une expansion continue sur le marché américain. Les perspectives de valorisation restent attrayantes, avec un rendement du flux de trésorerie disponible (FCF yield) estimé à 10,9% pour 2024.

Prochain événement : résultats annuels le 6 mars.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

