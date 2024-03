Valeurs moyennes : Portzamparc remanie fortement son High Five de mars

Manitou garde sa place dans la sélection. (crédit : Manitou)

Pour ce mois de mars, le cabinet d'analyse propose une sélection de midcaps avec trois nouveau changements pour ce nouveau High Five.

La performance globale du High Five pour le mois de février s'est avérée négative, affichant une baisse de seulement 0,90%, alors que l'indice de référence, le CAC Mid & Small progresse de 0,60%. Ce résultat incite donc l'équipe de gestion à envisager des ajustements dans la composition du portefeuille.

Parmi les principales contributions à la performance du High Five ce mois-ci, Manitou se distingue avec une progression de 13,20%, en raison de l'anticipation de résultats annuels favorables du 6 mars 2024. De son côté, GL Events, une valeur sélectionnée précédemment dans le High Five, affiche une croissance solide de 8,9%, anticipant également de bons résultats publiés le 7 mars 2024.

En revanche, Akwel chute de 16,4% en raison de multiples craintes concernant le secteur, tandis qu'Alfen enregistre à nouveau une baisse de 7,7% ce mois-ci, des performances décevantes au regard des perspectives pour 2024. Enfin, Focus affiche une baisse de 2,6%, peu de réaction suite à la sortie du jeu vidéo Banishers : Ghosts of New Eden.

Dans le cadre des ajustements, Akwel, Alfen et Focus quittent le High Five, tandis que Exail, LNA Santé et Reworld font leur entrée ou leur retour dans la sélection. GL Events et Manitou conservent leur place dans la sélection.

Exail : acheter, avec un objectif de cours de 27 euros

Exail, nouvelle valeur sélectionnée par l'analyste Nicolas Delmas, présente un exercice de forte croissance. Avec des résultats de qualité pour l'année 2023, son chiffre d'affaires s'établit à 323 millions d'euros, en ligne avec les prévisions et en hausse de 80% par rapport à l'année précédente, et de 16% à périmètre équivalent. Sur le quatrième trimestre, l'entreprise affiche une croissance soutenue dans les segments de la navigation et de la robotique maritime, avec une hausse de 21% et une progression de 8% pour les technologies avancées. Avec un Ebitda doublé à 72,4 millions d'euros, représentant une marge de 22,4%, Exail prévoit une croissance de 15% pour l'année 2024, avec un carnet de commandes de 630 millions d'euros à fin décembre. Son profil de forte croissance et sa valorisation attractive en font une entreprise particulièrement intéressante dans l'environnement macroéconomique actuel.

Prochain événement : résultats annuels le 26 mars.

GL Events : acheter avec un objectif de cours de 25 euros

GL Events présente toujours une dynamique prometteuse avec des résultats encourageants pour l'année 2023. Son chiffre d'affaires de 1.427,3 millions d'euros affiche une croissance de 8,5%, dépassant ainsi les attentes. Malgré une performance moins favorable au quatrième trimestre dans le secteur Live, avec une baisse de 3,2%, les segments des expositions et des lieux d'événements restent très bien orientés, enregistrant respectivement des hausses de 51,4% et de 20,9%. Pour l'année à venir, GL Events anticipe une amélioration de sa marge opérationnelle courante, soutenue par les Jeux Olympiques de 2024 et la poursuite de la croissance dans les expositions et les lieux. De plus, la reprise potentielle de la concession du Stade de France à partir de juillet 2025 ouvre de nouvelles perspectives.

Prochain événement : résultats annuels le 6 mars.

LNA Santé : acheter avec un objectif de cours de 38 euros

L'analyste Gaétan Calabro a choisi d'inclure la valeur LNA Santé dans son portefeuille, et cela s'explique par les performances solides de l'entreprise familiale nantaise pour l'année 2023. Son chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 5,9%, porté par une forte dynamique dans le secteur sanitaire français, notamment dans l'hospitalisation à domicile. De plus, les perspectives de marge demeurent stables, et le levier financier est maintenu sous 2,0x. En vue de l'année 2024, la guidance de croissance du chiffre d'affaires est établie de manière prudente, offrant un potentiel de bonnes surprises. Enfin, la valorisation de LNA Santé est particulièrement attractive, avec un PER prévu à 7,1x, un VE/Ebitda à 6,1x et un VE/Ebit à 15,0x, représentant respectivement une décote de 60%, 35% et 15% par rapport à la moyenne historique sur 10 ans.

Prochain événement : résultats annuels le 27 mars.

Manitou : renforcer avec un objectif de cours de 29 euros

L'analyste Arnaud Despre conserve la valeur spécialisé dans les équipements de manutention et de levage dans le High Five et renforce la position pour plusieurs raisons. En 2023, l'entreprise a réalisé un record de production avec une croissance organique de 22,9% atteignant 2.362 millions d'euros. Bien que la direction prévoie une stabilité du chiffre d'affaires en 2024, un backlog de 2.275 millions d'euros, un taux d'annulation stable d'environ 7-8%, et la poursuite de la pénétration du marché américain par le groupe incitent à une approche prudente. Malgré une valorisation de haut de cycle, la prudence de l'entreprise rend l'action attrayante, avec un free cash-flow yield prévu à 13,1% pour 2024 et des indicateurs de valorisation comparativement bas, la valeur offre un potentiel de hausse de 27% selon Portzamparc.

Prochain événement : résultats annuels le 6 mars.

Reworld : acheter avec un objectif de cours de 8,20 euros

Est-ce que Reworld est sur le point de dévoiler le potentiel d'Unify ? C'est la question soulevée par l'analyste Jérémy Sallé. En 2023, le groupe français de médias a généré un chiffre d'affaires de 549,3 millions d'euros, légèrement au-dessus des attentes, grâce à une performance solide dans le secteur B2B (+20%, +4% à périmètre constant), notamment soutenue par Tradedoubler et les acquisitions récentes (Unify Grazia & Icon). La reprise d'Unify devrait se refléter dans les résultats du second semestre, après une première moitié d'année difficile et ces perspectives de reprise pourraient jouer un rôle catalyseur pour l'action, avec un potentiel de hausse important selon Portzamparc.

Prochain événement : résultats annuels le 20 mars.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

