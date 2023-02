Valeurs moyennes : Portzamparc remanie fortement son High Five de février

Neoen intègre le High Five en février. (crédit photo : Unsplash / Luca Bravo )

Comme à chaque début de mois, le bureau d'analyses fait des arbitrages au sein de sa sélection de 5 midcaps. En février, c'est presque tout le High Five qui évolue avec 4 changements. Toutes les évolutions en détail.

Un démarrage un peu en demi-teinte, c'est le constat qu'on pourrait faire en regardant la performance du High Five de Portzamparc depuis le début de l'année. Avec une progression de 0,7%, elle fait moins bien que son indice de référence, le CAC Mid&Small sur la même période (+2,8%). Cette relative contre-performance peut notamment être attribuée à Esker qui se replie de plus de 5%, pénalisée par une note d'analyste ou encore Vilmorin qui baisse légèrement (-0,7%).

Comme la réactivité fait partie des qualités permettant au High Five d'afficher une progression de presque 160% depuis janvier 2021, Portzamparc a donc décidé de renouveler son équipe presque entièrement. Exit Fountaine Pajot, Ekinops, Esker et Lumibird et rentrée (ou retour) de Broadpeak, Neoen, Thermador Groupe et SII.

Petit rappel pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros. On passe les valeurs en détail

Broadpeak : acheter avec un objectif de cours de 9 €

Augustin Socié apprécie l'activité bien orientée du spécialiste du streaming vidéo qui devrait bénéficier d'un effet coupe du monde "à attendre sur la top-line au 4e trimestre". L'analyste estime qu'il ya peu de risques sur le chiffre d'affaires des trois derniers mois de l'année, avec une forte progression du carnet de commandes. La baisse récente du titre présente "un bon point d'entrée avant la publication".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 1er mars.

Neoen : renforcer avec un objectif de cours de 42,50 €

Le producteur d'énergie renouvelable est une "force tranquille" selon Nicolas Royot. L'analyste estime que malgré les deux relèvements de 2022, les objectifs restent prudents. La hausse des prix de marché devrait de plus avoir un impact positif sur les comptes de l'entreprise qui dispose encore de réservoirs de croissance : "Une demande plus soutenue que jamais en énergies renouvelables et près de 2 gigawatts en construction + 0,8 gigawatt de projets remportés."

Prochain événement : résultats annuels le 28 février.

SII : acheter avec un objectif de cours de 59,90 €

Forte croissance et marge tenue, voilà qui résume l'évolution de la SSII selon Maxence Dhoury. L'analyste estime d'ailleurs que les perspectives sont probablement à relever alors que les doutes sur 2023 semblent levés. Il explique également que l'effet mix est structurellement positif avec la croissance plus rapide de l'international mieux margé. En Bourse, "la respiration du titre permet de se positionner plus sereinement".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 7 février.

Thermador Groupe : renforcer avec un objectif de cours de 105 €

Le spécialiste des articles de plomberie et chauffage peut compter sur la filiale Thermador, la mieux margée, qui profite de son offre de produits parfaitement adaptée à la rénovation énergétique des bâtiments. Les attentes du marché et de Portzamparc sont prudentes pour l'année à venir et il y a peu de risques à attendre sur la publication 2022, selon l'analyste Arnaud Despre. Le titre s'est bien revalorisé sur les derniers mois en reprenant 49% depuis son plus-bas de septembre mais les ratios restent en retrait par rapport à leur moyenne historique.

Prochain événement : résultats annuels le 21 février.

Vilmorin : acheter avec un objectif de cours de 67,50 €

Nicolas Montel persiste et signe : Vilmorin est la seule valeur à rester dans le High Five. Les motivations de ce choix n'ont guère varié : des qualités défensives dans une marché en croissance régulière. Pour l'analyste, les perspectives 2022-2023 sont bien orientées et l'objectif de marge opérationnelle courante (supérieure à 8%) "apparait prudent". Pour enfoncer le clou, il explique que le repli du titre est injustifié au regard de la performance (-15% sur un an).

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre le 23 février.