Valeurs moyennes : Portzamparc effectue une refonte globale de son High Five d'avril

eoliennes dans un champ (crédit photo : Unsplash / Luca Bravo )

Ce mois d'avril, le cabinet d'analyse présente une toute nouvelle sélection de midcaps, entièrement revue..

Le ménage de printemps s'impose pour le High Five ce mois-ci, car sa performance globale pour mars a été négative, avec une baisse de 4,10%, tandis que l'indice de référence, le CAC Mid & Small, a progressé de 4,20%. Cette situation pousse donc l'équipe de gestion à faire des ajustements dans la composition du portefeuille.

Parmi les valeurs en hausse ce mois-ci, Manitou se démarque une fois de plus avec une progression de 9,70%, soutenu par le rebond de la marge brute et des perspectives rassurantes sur les commandes. Dans son sillage, Exail enregistre une hausse de 2,40% malgré une déception concernant la marge, le groupe présente néanmoins de perspectives renforcées.

En revanche, LNA Santé connaît une chute de 14,90% en raison de craintes persistantes dans le secteur, GL Events perd 12,10% en raison de prises de profits après une période de performance favorable. Enfin, Reworld Media affiche une baisse de 5,5%, conséquence d'une révision à la baisse des perspectives pour 2024.

Dans le cadre des ajustements, Exail, GL Events, LNA Santé, Manitou et Reworld Media sortent du High Five, tandis que Eramet, Fountaine Pajot, LISI, Neoen et Spie font leur apparition ou leur retour dans la sélection.

Eramet : acheter, avec un objectif de cours de 161 euros

Dans ce nouveau High Five, l'analyste Nicolas Montel inclut le géant minier et métallurgique mondial, Eramet, soulignant "Il faut sauver le soldat SLN". Au premier trimestre, Eramet a maintenu des ventes stables tandis que des annonces importantes sont attendues concernant la Société Le Nickel (SLN). Les cours des minerais et des alliages ont été stables, avec des perspectives de hausse notamment pour le minerai de manganèse. Malgré les difficultés rencontrées dans la filière Nickel en Nouvelle-Calédonie, des mesures sont prises pour améliorer la situation, notamment la transformation de la dette de la SLN en quasi-fonds propres et le Plan Nickel de l'État visant à rendre la production rentable. En outre, la valorisation d'Eramet est considérée comme peu exigeante, avec un EV/EBITDA ajusté inférieur aux moyennes historiques et à celles de ses pairs. Enfin, le projet Weda Bay est évalué à 3 326 millions d'euros, dépassant la capitalisation boursière actuelle.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 25 avril.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 175 euros

Fountaine Pajot fait son retour dans cette sélection, avec un potentiel de croissance selon l'analyste de Portzamparc. Les effets année pleine se manifestent par l'accélération des cadences sur Aigrefeuille, avec un impact positif sur les revenus et les marges pour la saison à venir, grâce à l'effet prix et mix produit. De plus, le groupe affiche une guidance de +10% en termes de croissance organique, soutenue par un scénario conservateur et une confiance affichée par la direction. Chez Dufour, des améliorations sont constatées, avec toutes les filiales opérationnelles désormais bénéficiaires. Une croissance de +8,2% est prévue pour l'exercice en cours, atteignant 83,1 millions d'euros, avec un gain de marge opérationnelle courante (MOC) de +300 points de base à 3,0%. De même, le management table sur un doublement de la production du Motor Yacht chez Couach. Bien que valorisé au sommet du cycle, Fountaine Pajot demeure attractif avec des multiples de valorisation relativement abordables.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre mi-avril.

LISI : acheter avec un objectif de cours de 28,80 euros

L'entreprise française LISI, spécialisée dans la fabrication de fixations et de composants d'assemblage pour diverses industries, présente des perspectives solides pour le premier trimestre. Son chiffre d'affaires prévisionnel de 426 millions d'euros, en hausse de 6,2%, est porté par la croissance de l'Aérospatiale (+15%) et du Médical (+9%), malgré un déclin estimé de 6% dans l'Automobile. Bien que le consensus de marge soit prudent, avec une MOC de 6,4%, LISI prévoit des améliorations en 2024 grâce à divers facteurs, tout en se positionnant au-dessus du consensus avec une MOC estimée à 7%. Malgré les risques potentiels, le titre devrait bénéficier d'un élan positif, ayant déjà enregistré une reprise de 13% à 21€ suite au placement effectué par Peugeot Invest, qui conserve encore 10% du capital.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 25 avril.

Neoen: renforcer avec un objectif de cours de 30 euros

L'analyste Nicolas Royot sélectionne Neoen pour son potentiel de croissance sans problème de financement. En effet, après une progression remarquable de 15% en 2023, Portzmparc attent une hausse de 18% de son EBITDA en 2024, atteignant ainsi 554 millions d'euros, et une croissance encore plus soutenue de 30% en 2025, s'élevant à 709 millions d'euros. Malgré un premier trimestre anticipé en retrait de 10%, en raison d'un effet de base sur les prix, Neoen ne rencontre pas de problèmes de financement, avec une dette financière nette de 2 915 millions d'euros, représentant 6,1 fois l'EBITDA. Le plan pour l'année 2025 est déjà sécurisé et le groupe a su trouver facilement des financements supplémentaires, notamment par le refinancement d'un crédit syndiqué de 500 millions d'euros en 2024 et le financement d'un portefeuille d'actifs en Australie pour plus de 650 millions d'euros. Diverses options de financement sont envisagées, y compris la possibilité de céder 30% de sa filiale australienne à des multiples élevés. Une valeur qui reste attrayant selon l'analyste, notamment en raison de la perspective de baisse des taux, de TRI toujours en haut de la fourchette cible, et d'une diminution des coûts de construction.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 2 mai.

Spie : acheter avec un objectif de cours de 37,50 euros

L'analyste note une excellente perspective de croissance pour SPIE en 2024, stimulée à la fois par la stabilité de son chiffre d'affaires organique et par une forte contribution des activités de fusions-acquisitions. La production prévue pour 2024 atteint 9 698,4 millions d'euros, en progression de 11,4% (dont +4,4% en organique), avec un premier trimestre à 2 185,7 millions d'euros, en hausse de 9,6% (+5,6% en organique). L'acquisition récente d'ICG Group en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2023, pourrait ajouter un upside non encore pris en compte. Les perspectives de marges sont positives, avec un environnement concurrentiel clarifié en France et une amélioration progressive des marges d'EBITA en Europe centrale et en Europe du Nord-Ouest. De plus, le potentiel de croissance supplémentaire est renforcé par les fusions-acquisitions sans recours à la dette. Enfin, sur le plan de la valorisation, le titre demeure attractif, avec un ratio EV/EBIT prévu à 11,7x pour 2024 selon le consensus FactSet.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 25 avril.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

LG, AM (redaction@boursorama.fr)