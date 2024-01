Valeurs moyennes : Portzamparc dévoile le premier High Five de l'année !

Fountaine Pajot est l'une des trois valeurs à conserver sa place dans le High Five de rentrée. (Crédits photo : Fountaine Pajot)

En ce début de mois de janvier, le bureau d'analyses fait le point sur sa sélection de valeurs moyennes. L'occasion, aussi, de faire le point sur 2023.

A l'heure de faire le bilan sur l'année 2023 une évidence s'impose, la sélectivité paie sur les valeurs moyennes, surtout quand elle est bien faite. Sur un an glissant depuis le 10 janvier dernier, la performance du High Five est ainsi de 45,6% contre -3,9% pour l'indice Mid & Small. Et la performance du mois de décembre n'est pas totalement étrangère à cette différence alors que le High Five a grimpé de 16,3% depuis le 5 décembre 2023 contre 3,5% pour l'indice de référence.

C'est la biotech Medincell qui a largement tiré a performance. Porté par le rebond plus général du secteur, la valeur a grimpé de 27,4% suivie par Alfen (+27,1%) et WaveStone (+19,3%). Toutes les valeurs du High Five ont d'ailleurs fini dans le vert.

Portzamparc a décidé quelques arbitrages pour cette nouvelle année : Akwel et Focus Entertainement rentrent dans la sélection alors que Medincell et Wavestone sortent. Alfen, Esker et Fountaine Pajot conservent leur place. Comme à chaque fois, revue de détail des valeurs.

Akwel : acheter, avec un objectif de cours de 20,60 euros.

L'équipementier automobile fait son retour dans le High Five. Jérémy Sallée estime que "les attentes sont problablement trop prudentes", notamment sur le résultat opérationnel courant attendu par le consensus autour de 59 millions d'euros. Une hypothèse, nous dit l'analyste, confortée par la "génération de free cash flow au t3e trimestre qui suppose un bon niveau de rentabilité". Le titre est décoté par rapport à ses pairs et l'entreprise est un candidat potentiel au retrait de la cote.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 8 février.

Alfen: acheter avec un objectif de cours de 90 euros

Alfen conserve sa place dans le High Five. L'analyste Nicolas Montel table toujours sur le retour d'une forte croissance cette année après un 4e trimestre qui a réservé peu de surprises pour l'entreprise internationale axée sur l'innovation dans le domaine de l'énergie électrique.

Prochain événement : résultats annuels le 14 février.

Esker : acheter avec un objectif de cours de 187 euros

Le spécialiste dans les solutions d'automatisation des processus documentaires reste lui aussi dans le High Five avec un objectif de cours relevé de 174 à 187 euros. Nicolas Royot table sur une croissance organique de 14,5% en 2023, en accord avec les objectifs fournis par l'entreprise (entre 14 et 15%). Si la marge pourrait tomber à 10% sur l'année écoulée, elle devrait rebondir, l'analyste tablant sur 12% en 2024 et 14,5% en 2025. Le bilan est solide et Esker est "un acteur toujours convoité"...

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 16 janvier.

Focus : acheter avec un objectif de cours de 27,80 euros

Attention nous prévient Maxence Dhoury, le pari est risqué mais rémunérateur sur l'éditeur de jeux vidéo. Côté pile, les risques sont bien identifiés : une année blanche sur l'exercice 23-24 et un bilan tendu (dette nette de 115 millions d'euros à la fin du premier semestre) avec les dépenses d'investissement et les acquisitions "qui fait craindre un risque dilutif". Côté face, le groupe va lancer 4 titres avec "un potentiel lifetime supérieur à 50 millions d'euros en quelques mois". De plus, il y a de quoi pondérer certains risques. 40 millions d'euros de crédit supplémentaires ont été sécurisés en novembre, les dépenses d'investissement semblent devoir bientôt atteindre un plateau et une pause naturelle devrait survenir dans les acquisitions d'envergure.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 18 janvier.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 166 euros

Fountaine Pajot est la 3e valeur à rester au sein du retient l'attention de Portzamparc en affichant une croissance du chiffre d'affaires de 28,2% au second semestre, dépassant les attentes grâce à une accélération des cadences depuis juin et des effets prix favorables, notamment avec le succès du lancement du catamaran yacht Thira 80. Cette dynamique devrait se maintenir avec la nouvelle saison, promettant une amélioration de la rentabilité. L'anlayste Arnaud Despre estime que le levier financier devrait enfin se concrétiser, surtout avec des coûts de développement intégrés au premier semestre. De plus, il souligne que la valorisation demeure modeste même en considérant un haut de cycle, avec des ratios attractifs comme EV/Sales et PE.

Prochain événement : réunion le 17 janvier.

Le High Five est une sélectionb équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

LG, AM (redaction@boursorama.fr)