Valeurs moyennes : pas de vacances pour le High Five, la sélection de Portzamparc

virbac conserve sa place dans le High Five en août (crédit photo : Flickr / Musewebsite )

Le bureau d'analyses a communiqué en début de mois sa sélection pour août, avec quelques ajustements de sa liste de 5 valeurs moyennes favorites.

Pas forcément simples à négocier les périodes estivales : moins de volumes, davantage de volatilité... Sur le mois de juillet, le High Five signe ainsi une performance négative : -2,3%. Un résultat honorable quand l'indice de référence de la sélection, le CAC Mid & Small recule lui de 3,5% sur la période. Depuis le 9 janvier, le High Five gagne 9,2% quand le CAC Mid & Small se replie de 4,2%. Au rang des déceptions sur le mois écoulé, Manitou, qui a reculé de 16% alors que de, côté satisfactions, ID Logistics a grimpé de 10,6%, grâce à un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au 2e trimestre.

C'est sans doute parce qu'il a bien performé qu'ID Logistics sort de la sélection en compagnie de Fountaine Pajot. Les deux sociétés sont remplacées par Median Technologies et Pullup Entertainment. Revue de détail.

GTT : acheter avec un objectif de cours de 150 euros

Le leader mondial de la conception de systèmes de confinement à membranes cryogéniques utilisés pour le transport maritime et pour le stockage du GNL reste dans la sélection avec le même objectif de cours. L'analyste Nicolas Royot explique une nouvelle fois que le groupe a signé un premier semestre très dynamique et que le carnet de commandes a atteint un nouveau record à fin juin, au-dessus de 2 milliards d'euros. L'analyste apprécie "la visibilité, la génération de cash et le M&A bolt-on (NDA : stratégie de croissance externe axée sur des cibles dans le même métier mais de taille inférieure)".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 25 octobre

Manitou : renforcer avec un objectif de cours de 30 euros

Arnaud Despre y croit ecore et ajuste même son objectif de cours de 29 à 30 euros pour le spécialiste du chariot élévateur, moins bonne performance de la sélection sur le mois écoulé. Il fait remarquer à l'appui de son argumentation que le premier semestre a été solide avec notamment une marge opérationnelle record à 9,9%, en progression de 3,7 points de pourcentage. Le groupe a, par ailleurs, rassuré sur l'état de ses différents marchés. Alors certes, la valorisation est en haut de cycle "mais l'ampleur de la correction semble exagérée".

Prochain événement : résultats du 3e trimestre le 24 octobre

Median Technologies : acheter avec un objectif de cours de 15,70 euros

Le spécialiste de l'imagerie médicale fait son entrée dans la sélection de Portzamparc. Il mise sur les résultats imminents de l'étude pivot Reality dans le cancer du poumon. Il estime que ceux-ci devraient être conformes à l'étude préliminaire et qu'ils ouvriraient la voie à "la seconde étude Relive évaluant la supériorité du diagnostic humain accompagné de l'IA de Median" et pourquoi pas "un deal avec une large medtech de l'imagerie [Siemens, Philips, GE, Toshiba]".

Prochain événement : résultats de Reality attendus d'ici la fin du mois.

Pullup : acheter avec un objectif de cours de 16,10 euros

Pour ceux qui auraient raté un épisode, Pullup n'est autre que le nouveau nom de l'éditeur de jeux vidéo Focus Entertainement. Maxence Dhoury estime en titre de sa note qu'un retour durable aux bénéfices est possible grâce à un bilan "soulagé" notamment par une augmentation de capital de 22,5 millions d'euros fin mai. Surtout, l'analyste espère beaucoup du lancement du jeu "Space Marine 2" qui s'inscrit dans la célèbre licence WarHammer 40.000. Il lui semble donc qu'un retour aux bénéfices et au cash-flow libre positif est possible dès cette année. En Bourse, le momentum est favorable sur les prochaines semaines, avec des lancements et l'investor day prévu le 17 octobre.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 16 octobre.

Virbac : acheter avec un objectif de cours de 410 euros

Objectif relevé de 402 à 410 euros pour le spécialiste de la santé animale qui a toujours un "tigre dans le moteur", selon Gaétan Calabro. L'analyste salue l'excellent chiffre d'affaires du 2e trimestre qui a permis de relever ses objectifs 2024. Il loue aussi le profil défensif du 6e acteur mondial d'un secteur peu dépendant de la conjoncture, qui présente par aileurs un profil de risque très diversifié et qui surperforme son marché depuis 5 ans. Malgré cela, la valorisation reste attrayante alors que des transactions récentes ont eu lieu sur des multiples nettement plus élevés, à l'image du rachat de Dechra Pharmaceuticals par EQT Partners en 2023.

Prochain événement : résultats du premier semestre

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)