Valeurs moyennes : pas de répit pour le "high five" estival de Portzamparc

Un voilier First 36 construit par Bénéteau. La valeur reste dans le High Five en août. (crédit photo : Bénéteau / )

Alors que de nombreux investisseurs sont à la plage, les analystes de Portzamparc restent fidèles au poste pour leur sélection de 5 midcaps ayant pour nom "High Five". Avec, à la clé, quelques ajustements effectués au coeur de l'été.

Le mois de juillet a été compliqué pour le "High Five". Fait suffisamment rare pour être mentionné, la sélection de Portzamparc a fait moins bien que le CAC Mid & Small sur le mois écoulé : -1,3% quand l'indice de référence gagnait, lui, 0,6%.

Depuis le déut de l'année toutefois, le bureau d'analyses n'a pas à rougir avec une performance de 21,6% contre 0,4% sur l'indice. Une preuve supplémentaire qu'en matières de midcaps, il ne suffit pas de se faire porter par la performance des indices en achetant un ETF.

Comme tout bon entraineur, Portzamparc fait donc tourner ses joueurs. Esker, Infotel et Focus Entertainment quittent la sélection. Le dernier a publié un T1 inférieur aux attentes et a plombé les performances du High Five. Esker, à l'inverse a grimpé de 7,8% sur le mois écoulé mais "la prochaine publication s'avère plus à risque". Quant à Infotel, (-5,3%) il a affiché "un T2 décevant en raison d'un trou d'air ponctuel".

Pour remplacer ses effectifs, Portzamparc fait appel à Delta Plus, Eramet et Ipsos. Revue de détail de la nouvelle équipe.

Bénéteau : acheter avec un objectif de cours de 23,50 euros

Les lignes de production tournent bien chez le fabricant de bateaux et le carnet de commandes offrent toujours une bonne visibilité. Arnaud Despre, qui suit la valeur, s'attend à ce que le groupe rehausse probablement son objectif 2025 en début de saison prochaine. Les mutiples de valorisation restent "en bas de fourchette" avec notamment un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel estimé de 4,3 pour 2023 quand ceux des concurrents s'établissent entre 3,7 et 7,2.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre le 27septembre.

Delta Plus : acheter avec un objectif de cours de 87 euros

Le spécialiste des équipements de production individuelle a réalisé un début d'année encourageant, marqué par un chiffre d'affaires en croissance de 9,1% à périmètre et change constants. L'analyste Nicolas Delmas pense qu'il y a une bonne reconstitution des marges à attendre au second semestre et estime que la marge opérationnelle courante devrait s'établir à 13,2% au titre de 2023. Les leviers de croissance sont là avec notamment la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant la protection des ouvriers en Amérique latine ou encore la montée en gamme sur les équipements à plus forte valeur ajoutée.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 4 septembre

Equasens : acheter avec un objectif de cours de 100 euros

"Encore beaucoup de potentiel" nous assure l'analyste Gaétan Calabro. L'éditeur de progiciels bénéficie d'une croissance soutenue alimentée par des augmentations tarifaires significatives, de nouveaux lancements sur l'ensemble des divisions et des opérations de croissance externe. Equasens profite "de nombreux atouts" entre un business model résilient, une amélioration du mix de son offre qui devrait soutenir la rentabilité et une "structure financière taillée pour des fusions-acquisitions". Avec tout ça, le titre reste pourtant décoté de 20% par rapport à sa moyenne 5 ans, ce "qui ne reflète pas la qualité de ses fondamentaux".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 3 août.

Eramet : acheter avec un objectif de cours de 192 euros

Le producteur de nickel et de manganèse a les faveurs de Nicolas Montel. La phase de normalisation des prix touche à sa fin, nous dit l'analyste qui mentionne les actifs de qualité du groupe parmi les points forts du dossier. Il apprécie églement le développement dans le lithium avec un démarrage confirmé au 2e trimestre 2024 et une projet de triplement de la production. La valorisation est présentée comme "peu exigeante".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 26 octobre.

Ipsos : acheter avec un objectif de cours de 64 euros

Le groupe d'études perd plus de 20% depuis le début de l'année. C'est l'occasion de "jouer le rebond" nous écrit Augustin Socié. Alors oui, il ya eu de la décroissance au premier semestre en raison d'un fort effet de base mais "l'accélération de la croissance au second semestre se matérialise déjà dans le carnet de commandes et la marge opérationnelle du S1 est en ligne avec l'objectif annuel de 13%. Pour l'analyste, c'est clair : "La réaction du titre [est] exagérée au regard de la capacité du groupe à tenir ses coûts."

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 26 octobre.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.