Valeurs moyennes : le High Five de Portzamparc repart sur de nouvelles bases en novembre

Trigano fait son retour dans le High Five en novembre. (crédit photo : Trigano)

Reflet de l'indécision et de la volatilité des marchés, le High Five de Portzamparc a la bougeotte en ce moment. Pour novembre, le bureau d'études procède à nouveau à un profond remaniement de sa liste.

Le mois d'octobre est à oublier pour le High Five de Portzamparc. Alors que la liste de 5 mdicaps retenues par le bureau d'analyses surperforme traditionnellement son indice de référence, ce n'est pas le cas pour le mois écoulé avec un -11,2% contre +4,3% pour l'indice Mid & Small. Il ne faut pas chercher bien loin les raisons de cette sortie de route : Quantum Genomics. L'échec de l'étude de Phase III Fresh a envoyé le cours de la biotech au tapis avec une chute de 90% qui a pénalisé l'ensemble de la sélection.

C'est donc à nouveau la grande lessive avec la sortie de quatre valeurs : Quantum Genomics donc mais aussi Lumibird, Kaufman & Broad et Ekinops. SII, Entech, Trigano et Vilmorin & Cie font leur entrée ou leur retour dans le High Five. Le point sur les différentes valeurs.

Entech : acheter avec un objectif de cours de 9,90 €

Le spécialiste dans la conception et la fabrication de systèmes de conversion et de stockage des énergies renouvelables confirme sa dynamique. L'analyste Nicolas Royot apprécie la forte croissance du groupe avec un chiffre d'affaires 2021-2022 plus que doublé, à 20,8 millions d'euros. Il pointe aussi le fait qu'en dépit de la hausse des coûts, notamment sur les batteries et les panneaux solaires, "la rentabilité des projets de stockage progresse". L'analyste explique également que "l'expertise d'Entech le palce idéalement dans un secteur qui accélère".

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er semestre le 22 novembre.

Infotel : acheter avec un objectif de cours de 56,60 €

Selon Maxence Dhoury, la SSII affiche des atouts en cas de crise majeure : une récurrence du chiffre d'affaires et des clients fidèles et une résilience en cas de décroissance potentielle de l'activité. Infotel peut aussi bénéficier de catalyseurs à court terme entre le rebond de l'activité logicielle ou des acquisitions posssibles au Benelux ou en Espagne. Avec un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel estimé 2022 de 8,3, la valorisation est "modérée pou un acteur en croissance structurelle et qui a toujours été rentable".

Prochain événement : investor day le 17 novembre

SII : acheter avec un objectif de cours de 56,60 €

"Les moteurs de la surperformance sont toujours là" affirme en titre de sa note Maxence Dhoury. il apprécie la forte croisssance présente et attendue avec notamment une prévision de croissance organique relevée de "supérieure à 10%" à "supérieure à 20%" pour le premier semestre. Autre fait rassurant, les publications des comparables ont montré que malgré le contexte, la demande des clients restait intacte pour le moment.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 2e trimestre le 8 novembre.

Trigano : acheter avec un objectif de cours de 158 €

Pour Arnaud Despre, le consensus sur Trigano est trop prudent. Déjà, parce que les difficultés d'approvisionnement semblent rentrer dans l'ordre pour le spécialiste du camping car qui semble, lui, mieux "monitorer la situation au sein de ses fournisseurs", tout en diversifiant en parallèle ses sources d'approvisionnement. La marge brute devrait, elle, rester historiquement élevée au second semestre et la marge opérationnelle sur la période devrait être à deux chiffres.

Prochain événement : résultats annuels le 29 novembre.

Vilmorin : acheter avec un objectif de cours de 67,50 €

Le semencier bénéficie actuellement d'un contexte favorable. Son activité, plutôt défensive, est peu impactée par la conjoncture économique, elle est même dynamisée à court terme par la hausse du prix des matières premières. Sur le plus long terme, Vilmorin profite de tendances porteuses entre hausse des besoins alimentaires au niveau mondial et utilisation croissante des semences commerciales. Pour l'analyste Nicolas Montel, les perspectives 2022-2023 sont bien orientées et les objectifs en termes de marge opérationnelle courante (supérieure à 8%) "apparait prudente". Pour enfoncer le clou, il explique que le repli du titre est injustifié au regard de la performance (-16% depuis le début de l'année).

Prochain événement : chiffre d'affaires du 1er trimestre le 8 novembre.

L.G. (redaction@boursorama.fr)