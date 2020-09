Valeurs moyennes : la sélection de rentrée de Portzamparc

Le bureau d'analyses laisse sa sélection du mois de septembre quasiment inchangée après la bonne performance de sa short-list du mois dernier. Elle gagne en effet 5,3% depuis le 4 août contre 2,3% pour son indice de référence le CAC Mid & Small. Mieux : depuis le début de l'année, sa sélection d'actions a progressé de 19,4% ... quand le CAC Mid & Small en perd 13,7%.

Pour rappel, cette sélection de Portzamparc comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

A lire aussi : pas de vacances pour la shortlist de Portzamparc

Hexaôm, Linedata, Reworld Media et Virbac.. En septembre, le bureau d'analyses conserve quasiment l'intégralité de sa sélection du mois d'août ! Seule High Co, spécialiste en data marketing et communication, tire sa révérence après la bonne performance de son titre (+12,4%). Delta Plus fait son retour. Revue de détail.

Delta Plus : acheter avec un objectif de cours de 60 euros

«Toujours le moment de se positionner», titre la filiale de BNP Paribas. Il faut dire que le spécialiste de la sécurité a publié un chiffre d'affaires convaincant (137M€ +12% dont +4,1% org) au premier semestre qui laisse présager des résultats solides pour le premier semestre.

En outre, le groupe bénéficie de sérieux atouts : une structure financière saine lui permettant «de reprendre sa politique d'acquisitions», une répartition équilibrée de sa croissance organique et externe, et une enveloppe confortable (de 100M€, soit l'équivalent de 65-100M€ de CA et 11-22M€ d'EBITDA).

Enfin, le titre est toujours sous valorisé, estime le bureau d'analyses, avec un «fort levier sur le cash dans les années à venir : FCF yield 20e 7,8%».

Prochain événement : résultats semestriels le 7 septembre

Hexaôm : acheter avec un objectif de cours de 39 euros

Hexaôm (anciennement Maisons France Confort) s'attire une nouvelle fois les faveurs du cabinet nantais. Le groupe a fait état d'un «retrait limité» de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre (-7,1% à 201,7 Me) porté par l'activité CMI (constructeurs de maisons individuelles). «La fin du S1 affiche clairement un effet rattrapage», note Portzamparc. Attention, toutefois, le cabinet rappelle une fois encore que l'activité rénovation (BtoB & BtoC) a été fragilisée pendant la période de confinement. En outre, Portzamparc pointe de nouveau les multiples de valorisation toujours dégradés du groupe avec notamment un ratio VE/CA 2021 estimé de 0,2 contre 0,4 en moyenne

Prochain événement : résultats semestriels le 22 septembre

Linedata : acheter avec un objectif de cours de 32 euros

«Bonne résistance des marges», titre pour la seconde fois consécutive Portzamparc. L'éditeur de logiciels a certes connu un repli marqué de son activité au 2e trimestre pour cause de confinement mais ce dernier devrait être plutôt limité sur l'année (chiffre d'affaires du deuxième trimestre -15%, chiffre d'affaires premier semestre -7% attendus). En outre, selon le bureau d'analyses, la marge brute d'exploitation devrait rester supérieure à 25% en 2020.

Enfin "last but not least" : l'argument spéculatif est de nouveau mis en avant avec "un scénario d'OPRA toujours possible" et une valorisation attractive...

Prochain événement : résultats semestriels le 9 septembre

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 3,20 euros

Insensible à la crise ?, s'interroge Portzamparc. Le groupe de média enregistre in fine un "impact Covid" relativement limité. En effet, l'activité print (64% du chiffre d'affaires) s'est montrée résiliente en raison de son taux d'abonnement (>50% CA Print), et donc de sa faible dépendance à la publicité (seulement 12% du chiffre d'affaires de la division). Ainsi, les impacts de la crise se concentrent « dans le Digital Branding (9% CA; 24% CA Digital) » et sont compensés en partie par le développement du digital de Mondadori et par des audiences digitales records (avril +30%), souligne le bureau d'analyses. Enfin, la valorisation du groupe demeure attractive, note une nouvelle fois Portzamparc.

Prochain événement : résultats semestriels le 16 septembre

Virbac : renforcer avec un objectif de cours de 215 euros

Virbac demeure une des valeurs favorites du bureau d'analyses nantais (dans sa sélection depuis mai). Le groupe vétérinaire a en effet bénéficié de la résilience du secteur de la santé animale pendant la crise avec un chiffre d'affaires au deuxième trimestre nettement supérieur aux attentes de Portzamparc (230,6M€ -6,4% contre 188M€e -24,6%) et à celles du consensus (197,3M€e -20%). Ce qui permet au groupe d'afficher un premier semestre en légère croissance (478,3M€ +3,1%, +5,0% à périmètre et taux de change constants).

En outre, Virbac peut s'appuyer sur une "structure financière assainie" suite à la cession de Sentinel pour 400 millions de dollars. Cette vente a en effet permis le désendettement total de Virbac et un recentrage stratégique permettant de relancer la croissance organique.

Prochain événement : résultats semestriels le 16 septembre