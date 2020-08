Valeurs moyennes : pas de vacances pour la shortlist de Portzamparc

(Crédits photo : Adobe Stock)

A un peu plus de la mi-année, la short list du bureau d'analyses se distingue par rapport à son indice de référence. Mais pas répit pour Portzamparc qui effectue trois arbitrages pour sa sélection d'août 2020. revue de détail.

Rappelons une nouvelle fois que la short list comprend cinq valeurs. Elle est équipondérée et passée sous revue tous les mois. Les titres sont choisis pour leursexcellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

En ce début de mois d'août, un pointage intermédiaire permet de se rendre compte que les résultats sont au rendez-vous pour cette sélection de valeurs moyennes. Elle gagne 8,1% depuis le 30 juin dernier contre 1,5% pour l'indice CAC Mid & Small. Depuis 7 janvier, c'est +13,3% pour la short list à comparer aux -15,7% pour l'indice. Preuve, s'il en était encore besoin, que la bonne sélection de titres est la clé de la performance dans le compartiment des valeurs moyennes.

Pour le mois d'août, Portzamparc a procédé à un remaniement significatif avec trois arbitrages. Côté entrées, on retrouve Hexaom, Linedata et le retour de Reworld Media. Côté sorties, c'est Delta Plus ("solide performance en juillet, pas de newsflow attendu), Séché Environnement ("pas de catalyseur à court terme") et Thermador Groupe ("résultats sans surprises, pas de newsflow attendu en août") qui tirent leur révérence. Portzamparc fait le point, valeur par valeur.

Hexaom : acheter avec un objectif de cours de 39 euros

Hexaom ? Pour les investisseurs qui auraient manqué le changement de nom, il s'agit en fait de l'ancien Maisons France Confort. Pour le bureau d'analyses, "le virage digital engagé par le groupe depuis pluseiurs exercices" lui confère un avantage par rapport à la concurrence dans le secteur fragilisé des constructeurs de maisons individuelles (CMI). Malgré une activité rénovation qui a souffert du confinement, Portzamparc pointe les multiples de valorisation toujours dégradés du groupe avec notamment un ratio VE/CA 2021 estimé de 0,2 contre 0,4 en moyenne.

Prochain événement : résultats semestriels le 22 septembre

Highco : renforcer avec un objectif de cours de 4,50 euros

L'expert en data marketing a pris de plein fouet la crise du Covid-19 avec une activité en repli de 16% au premier semestre. Portzamparc estime toutefois que si "l'attitude des clients à la rentrée est incertaine, le point bas semble désormais derrière nous". Résultat, le cours de Bourse a souffert avec un recul de 29% depuis le début de l'année contre -15% pour l'indice CAC Small. Une opportunité pour Portzamparc alors que le groupe "reste nettement bénéficiaire avec une marge d'activité d'environ 17% au premier semestre".

Prochain événement : résultats semestriels le 26 août

Linedata : acheter avec un objectif de cours de 32 euros

"Bonne résistance des marges" titre Portzmparc. L'éditeur de progiciels a certes connu un repli marqué de son activité au 2e trimestre pour cause de confinement mais ce dernier devrait être plutôt limité sur l'année. Selon le bureau d'analyses, la marge brute d'exploitation devrait rester supérieure à 25% en 2020. Cerise(s) sur le gâteau : un intérêt spéculatif toujours présent avec "un scénario d'OPRA toujours possible" et une valorisation attrayante marquée notamment par un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel 2020 estimé à 10,4 (8 pour 2021).

Prochain événement : résultats semestriels le 9 septembre

Reworld Media : acheter avec un objectif de cours de 3,20 euros

Le groupe de média a plutôt bien traversé la crise sanitaire avec une activité print résiliente et qui, en raison du fort taux d'abonnement, affiche une faible dépendance à la publicité (seulement 12% du chiffre d'affaires de la division). Les impacts "concentrés dans le digital branding ont été compensés en partie par le développement du digital de Mondadori et par des audiences digitales records".

Prochain événement : résultats semestriels le 16 septembre

Virbac : renforcer avec un objectif de cours de 215 euros

C'est un "nouveau départ" pour le groupe vétérinaire qui peut s'appuyer sur une "structure financière assainie" suite à la cession de Sentinel pour 400 millions de dollars. Une vente qui a permis le désendettement total de Virbac et un recentrage stratégique. Le groupe a par ailleurs bien traversé la crise avec un chiffre d'affaires en repli limité de 3,3% à périmètre et taux de change constants au 2e trimestre. Une performance très supérieure aux attentes de Portzamparc et du consensus. Les résultats semestriels devraient l'occasion de fournir davantage d'informations "sur le deal et les nouvelles perspectives".

Prochain événement : résultats semestriels le 16 septembre

Laurent Grassin (redaction@boursorama.fr)