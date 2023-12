Valeurs moyennes : derniers réajustements de l'année pour le High Five de Portzamparc

Le catamaran New 80, une des productions de Fountaine Pajot. (crédit photo : Fountaine Pajot / )

En ce mois de décembre, le cabinet d'analyse propose une fois de plus une sélection de midcaps presque entièrement renouvelée pour le High Five.

Sur la période précédente, le portefeuille High Five, composé de cinq valeurs moyennes et géré par Portzamparc, a affiché une performance robuste, enregistrant un gain de 6,2%. Bien que cette performance ait surpassé celle de l'indice de référence, le CAC Mid & Small, qui a progressé de 3,3% au cours du mois, l'équipe de gestion envisage néanmoins des ajustements dans la composition du portefeuille.

La performance du High Five est portée par quasiment l'ensemble des valeurs qui composait le fond, Trigano a enregistré une hausse de 9,3%, suite à la diffusion de ses résultats annuels de qualité, malgré une déception temporaire concernant la trésorerie. Vetoquinol a également affiché une performance similaire sur le mois. Entech a enregistré une progression notable de 10,7%, soutenue par une croissance encourageante de 37% au premier semestre. Le titre Wavestone a quant à lui grimpé de 12% grâce à des résultats largement supérieurs aux attentes au premier semestre.

Cependant, le retour de Valneva dans la sélection a été marqué par une baisse de 10,1%, impactant ainsi la performance globale du High Five. Cette diminution est attribuée à la réaction du marché à l'approbation d'IXCHIQ par la FDA.

Dans le cadre des ajustements, Entech, Trigano, Vetoquinol et Valneva quittent le High Five, tandis qu'Alfen, Esker, Fountaine Pajot et MedinCell font leur entrée ou leur retour dans la sélection. Wavestone demeure une nouvelle fois présente dans la sélection.

Alfen: acheter avec un objectif de cours de 90 euros

Alfen réintègre la sélection de Portzamparc, soutenu par les prévisions optimistes de l'analyste Nicolas Montel, qui anticipe un retour à une forte croissance en 2024 pour cette entreprise internationale axée sur l'innovation dans le domaine de l'énergie électrique. Avec une stabilité des ventes au T3/T4, l'entreprise devrait réaliser un chiffre d'affaires estimé entre 490 et 520 millions d'euros pour l'année en cours. Les performances financières projetées au T4 2023 indiquent une hausse de 28%, atteignant 143 millions d'euros puis les perspectives pour 2024 prévoient une croissance d'environ 25%, stimulée par des augmentations dans les secteurs du stockage, des solutions pour réseaux intelligents et des équipements de charge.

Prochain événement : résultats annuels le 14 février.

Esker : acheter avec un objectif de cours de 174 euros

Esker, spécialisé dans les solutions d'automatisation des processus documentaires, attire l'attention de l'analyste financier Nicolas Royot en raison de son fort potentiel de croissance. Les prévisions indiquent une croissance organique de 14,5% en 2023, en accord avec la guidance de l'entreprise. La dynamique positive aux États-Unis et en Asie, ainsi que l'impact de la facturation électronique obligatoire en France, devraient stimuler significativement les prises de commandes au second semestre. Malgré des pressions temporaires sur la rentabilité liées à l'inflation des coûts et à la consolidation de Market Dojo, le groupe devrait réaliser une croissance organique d'environ 16% en 2024 et 2025. Par ailleurs, des efforts axés sur la productivité, une augmentation du chiffre d'affaires, et une diminution des recrutements pour l'entreprise, contribueront à améliorer la rentabilité. Les estimations de Portzamparc tablent sur une marge de 12% en 2024 et 14,5% en 2025. En tant qu'acteur toujours convoité, Esker, avec son bilan solide, maintient un profil résilient dans un contexte économique incertain.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 16 janvier.

Fountaine Pajot : acheter avec un objectif de cours de 166 euros

Fountaine Pajot retient l'attention de Portzamparc en affichant une croissance du chiffre d'affaires de 28,2% au second semestre, dépassant les attentes grâce à une accélération des cadences depuis juin et des effets prix favorables, notamment avec le succès du lancement du catamaran yacht Thira 80. Cette dynamique devrait se maintenir avec la nouvelle saison, promettant une amélioration de la rentabilité. L'anlayste Arnaud Despre estime que le levier financier devrait enfin se concrétiser, surtout avec des coûts de développement intégrés au premier semestre. De plus, il souligne que la valorisation demeure modeste même en considérant un haut de cycle, avec des ratios attractifs comme EV/Sales et PE.

Prochain événement : résultats annuels fin décembre.

MedinCell: acheter avec un objectif de cours de 17,40 euros

Spécialiste des produits injectables à action prolongée,La société biopharmaceutique MedinCell est sur une bonne dynamique avec le lancement réussi d'Uzedy par TEVA en mai 2023. Le géant israëlien des génériques vise à capturer 20% du marché de la schizophrénie évalué à 4,4 milliards de dollars aux États-Unis, avec des prévisions de 6 milliards de dollars d'ici 2030. L'analyste Mohamed Kaabouni signale que les débuts prometteurs d'Uzedy ouvrent des opportunités financières pour MedinCell, avec des milestones de 105 millions de dollars et 7% de royalties sur les ventes. Par ailleurs, les résultats de l'étude de Phase III de Mdc-TJK (Olanzapine) devraient être connus en 2024, suivi d'un lancement commercial en 2025 s'ils sont positifs. Forte de sa trésorerie renforcée, l'entreprise anticipe une visibilité financière jusqu'à fin 2025, avec Uzedy représentant 54% de la valorisation, Mdc-TJK 41%, et Mdc-CWM 5%.

Prochain événement : résultats du premier semestre le 19 décembre.

Wavestone : acheter avec un objectif de cours de 61,90 euros

Maxence Dhoury, analyste financier de Portzamparc, maintient sa confiance dans le cabinet de conseil Wavestone, estimant que l'entreprise entame un nouveau chapitre à un prix attractif. Malgré un fort rebond récent, le titre demeure 10% sous le niveau post-rapprochement avec Q_PERIOR. Les hypothèses prudentes du marché intègrent efficacement les risques macroéconomiques et les prévisions du cabinet. La réduction des effectifs au premier semestre (-2,3% sur 6 mois) et les mesures d'économies ont limité la baisse du backlog à 3,6 mois (Le backlog est une liste de tâches pouvant être assignées à un projet). Le choix du paiement en majorité en titres de Q_PERIOR aligne les intérêts, éliminant tout endettement et ouvrant la voie à un retour à une situation de cash net dès l'année prochaine selon l'analyste.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 30 janvier.

On rappelle pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

LG, AM (redaction@boursorama.fr)