 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valeurs cycliques allemandes, secteur des logiciels... la liste d'achat de Deutsche Bank après la correction
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 16:48

Après le brutal décrochage boursier déclenché par le conflit autour de l'Iran, les stratèges de Deutsche Bank indiquent mardi avoir identifié deux poches d'opportunités majeures afin que les investisseurs profitent du rebond en cours, entre relance budgétaire allemande et capitulation sur la "tech".

Le pari du "stimulus allemand": un potentiel évalué à 35 %

Malgré une chute de 13% en une semaine, Deutsche Bank dit réitérer sa confiance dans la pertinence de son panier 100% allemand, pariant sur le fait que, loin de freiner les ardeurs de Berlin, le contexte international inattendu pourrait accélérer la politique d'expansion budgétaire de l'Allemagne (estimée à 0,9% du PIB) et renforcer sa quête d'autonomie stratégique.

La banque recommande ainsi un panier de 10 valeurs industrielles et cycliques pour jouer ce scénario, avec un objectif de rendement moyen de 35%, dont le voyagiste TUI avec un potentiel haussier estimé à 68%, suivi de près par des acteurs de la construction comme Heidelberg ( 45%) ou de la technologie avec le prestataire de services numériques Bechtle ( 45%).

Les spécialistes de la logistique et de l'énergie, tels que le fabricant de chariots Kion ( 38%) ou Siemens Energy ( 15%), complètent cette sélection aux côtés de Volkswagen et Commerzbank.

Logiciels: "le pic de peur sur l'IA est passé"

C'est le contrepied majeur de cette note : Deutsche Bank indique avoir relevé sa recommandation sur le secteur des logiciels à " surpondérer " après six mois de purge liés aux craintes de "disruption par l'IA" qui ont fait chuter le secteur de 23% en Europe.

Dans leur note, les analystes estiment que le récit a été excessivement noirci. "Les faits racontent une histoire différente", soulignent-ils, relevant que les bénéfices du secteur ont bondi de 29% au dernier trimestre.

Pour la banque, le marché ignore deux facteurs positifs majeurs de l'IA, à savoir la baisse drastique des coûts de programmation et l'amélioration des produits grâce à l'intégration de l'IA générative.

Avec des valorisations à des niveaux historiquement bas par rapport au reste du marché, le secteur du logiciel n'anticipe plus aucune croissance supérieure à l'indice, une anomalie que Deutsche Bank conseille d'exploiter dès maintenant.

La carte de la résilience européenne

En relevant son conseil sur le secteur technologique dans son ensemble de "sous-pondérer" à "neutre" et en remettant en avant les valeurs cycliques allemandes, Deutsche Bank joue la carte de la résilience européenne, avec un message clair, à savoir que le récent décrochage boursier n'est pas le début d'un marché baissier durable, mais plutôt une opportunité pour se repositionner sur des titres injustement sanctionnés.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank