Valéry Talma rejoint Jolt Capital comme managing director US-Investor Relations

(AOF) - Jolt Capital, société de capital-investissement spécialisée dans l'investissement de croissance dans les entreprises européennes de deeptech, nomme Valéry Talma au poste de managing director US-Investor Relations. Basé dans la Silicon Valley, il rejoint l'équipe en croissance des relations investisseurs de Jolt Capital, dirigée depuis Paris par Eric Arnould, General Partner et Chief IR Officer. Il contribuera au développement des activités aux Etats-Unis en menant des levées de fonds locales et en participant au programme de fusions-acquisitions et de sorties du portefeuille existant.

Valéry Talma a commencé sa carrière chez JP Morgan, UBS et Crédit Agricole CIB, à Paris et à Londres. Il a réalisé plus de 70 milliards de dollars de transactions dans les domaines du M&A, des marchés de capitaux et des financements structurés, dans plus de 20 pays, et a occupé des responsabilités pour les secteurs de la banque d'investissement dans le domaine des médias.

Il s'est installé dans la Silicon Valley en 2018, où il a développé une expertise en Fintech et en gestion d'actifs, en tant qu'investisseur en capital-risque et directeur général d'une société d'investissement quantitatif qui a lancé 4 ETF cotés au Nasdaq et levé plus de 300 millions de dollars.

En 2022, il est devenu partner, président et chief revenue officer de QueensField AI Technologies, une Fintech de gestion d'actifs quantitatifs pilotée par l'IA, où il a développé un réseau de gérants d'actifs institutionnels américains.