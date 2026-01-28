 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valero signale un feu torche à la raffinerie de Port Arthur, au Texas - Community Notice
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 02:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N a signalé mardi un feu torche dans sa raffinerie de 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, dans un avis publié sur un site d'alerte communautaire destiné aux résidents proches de l'installation.

Valero n'a pas donné d'autre raison que "les opérations nécessitent un brûlage" pour activer le système de sécurité de la raffinerie, utilisé lorsque les hydrocarbures ne peuvent pas être traités normalement.

Valeurs associées

Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,66 USD Ice Europ -0,06%
Pétrole WTI
62,60 USD Ice Europ +0,06%
VALERO ENERGY
182,920 USD NYSE -0,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank