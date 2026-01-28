Valero signale un feu torche à la raffinerie de Port Arthur, au Texas - Community Notice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N a signalé mardi un feu torche dans sa raffinerie de 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, dans un avis publié sur un site d'alerte communautaire destiné aux résidents proches de l'installation.

Valero n'a pas donné d'autre raison que "les opérations nécessitent un brûlage" pour activer le système de sécurité de la raffinerie, utilisé lorsque les hydrocarbures ne peuvent pas être traités normalement.