Valero rénove l'unité de craquage catalytique fluide à la raffinerie du Tennessee, d'après certaines sources
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 01:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy Corp VLO.N est en train de rénover l'unité de craquage catalytique fluide (FCCU) de sa raffinerie de 180 000 barils par jour (bpd) à Memphis, Tennessee, ont déclaré jeudi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Un porte-parole de Valero n'était pas immédiatement disponible pour discuter des opérations de la raffinerie jeudi.

