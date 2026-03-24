Valero ferme une raffinerie au Texas à la suite d'une explosion, selon des sources

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(Mise à jour pour ajouter les notions d'incendie éteint et d'ordre de mise à l'abri levé) par Erwin Seba

Valero Energy Corp VLO.N a fermé sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) à Port Arthur, au Texas, à la suite d'une explosion et d'un incendie dans une unité d'hydrotraitement du diesel, ont déclaré lundi des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'incendie a depuis été éteint et l'ordre de mise à l'abri a été levé, selon le Southeast Texas Alerting Network (réseau d'alerte du sud-est du Texas).

La cause de l'explosion de l'unité d'hydrotraitement du diesel 243, d'une capacité de 47 000 bpj, n'a pas été clairement établie. L'explosion a pu être entendue jusqu'à une distance de 11 miles (18 km), selon les sources.

Dans une réponse envoyée par courriel à Reuters, Valero a confirmé l'incendie d'une unité de sa raffinerie de Port Arthur et a déclaré que tout le personnel avait été retrouvé.

Les hydrotraiteurs de diesel utilisent de l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants au cours de leur production afin de respecter les règles environnementales américaines.

L' arrêt de la raffinerie a été jugé nécessaire pour contenir l'incendie et la raffinerie a perdu son approvisionnement en eau et en vapeur pendant que les pompiers s'efforçaient de l'éteindre,ont indiqué des sources.

La raffinerie Valero de Port Arthur, la plus grande de la société, est située à 86 miles (139 km) à l'est de Houston.