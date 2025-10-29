Valero Energy nomme Homer Bhullar directeur financier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Leraffineur américain Valero Energy

VLO.N a nommémercredi Homer Bhullar pour succéder à Jason Fraser au poste de directeur financier, àcompter du 1er janvier 2026.

Fraserquittera son poste de vice-président exécutif et de directeur financier le 31 décembre 2025, a indiqué la société.

Bhullar est vice-président des relations avec les investisseurs et des finances de Valero depuis avril 2021. Avant de rejoindre la société en 2014, il a travaillé en tant que banquier d'investissement spécialisé dans l'énergie chez J.P. Morgan et Citigroup.

La semaine dernière, Valero a publié un excellent résultat pour le troisième trimestre, grâce à des marges de raffinage fermes et à un débit record sur la côte du Golfe du Mexique et dans l'Atlantique Nord.