Valero Energy dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à des marges plus élevées

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, grâce à un rebond des marges de raffinage et à un débit record des raffineries dans les régions de la côte du Golfe et de l'Atlantique Nord.

Les actions de la société, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les raffineurs américains, ont augmenté de 3 % à 166,51 $ dans les échanges avant bourse.

Les marges de raffinage se sont redressées par rapport à leur niveau le plus bas depuis plusieurs années en 2024, après deux années de bénéfices exceptionnels, car les pénuries d'approvisionnement liées aux tensions géopolitiques en Ukraine ont favorisé l'augmentation des prix.

Les marges des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté de près de 29 % en moyenne au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à des marges solides sur le diesel et l'essence dans un contexte de faibles stocks.

Le directeur général de Valero, Lane Riggs, a déclaré que la société avait atteint un taux d'utilisation des raffineries de 97 %, les raffineries de la côte du Golfe du Mexique et de l'Atlantique Nord ayant atteint des niveaux record.

Les analystes de Wall Street ont déclaré que les résultats du raffinage de Valero dépassaient les attentes et ont ajouté que la société était bien positionnée pour bénéficier de marges solides et de différentiels de brut croissants alors que les marchés de produits devraient rester serrés.

Le débit moyen de la société a atteint 3,1 millions de barils par jour au cours du trimestre, contre 2,9 millions de barils par jour un an plus tôt.

La marge de raffinage de Valero par baril de production a bondi de plus de 44 % pour atteindre 13,14 dollars au cours du trimestre, contre 9,09 dollars un an plus tôt.

Le bénéfice d'exploitation du segment éthanol de Valero a augmenté de plus de 19 % pour atteindre 183 millions de dollars au cours du trimestre. Cependant, les bénéfices ont été légèrement contrebalancés par le segment du diesel renouvelable, qui a enregistré une perte d'exploitation de 28 millions de dollars, contre un bénéfice l'année précédente.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 3,66 dollars par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, contre 3,05 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.