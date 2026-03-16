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Beyond Meat en baisse en raison de la faiblesse du chiffre d'affaires préliminaire du quatrième trimestre et d'un retard dans le dépôt du rapport annuel
information fournie par Reuters 16/03/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 mars - ** Les actions du fabricant de fausse viande Beyond Meat BYND.O ont baissé d'environ 5% après la cloche

** Les revenus préliminaires du quatrième trimestre s'élèvent à 61 millions de dollars, en ligne avec les attentes précédentes de 60 à 65 millions de dollars, mais en dessous des estimations des analystes de 62,6 millions de dollars - selon les données compilées par le LSEG

** La société va retarder le dépôt de son rapport annuel pour l'exercice 2025, invoquant des problèmes d'information financière liés à la comptabilisation de ses soldes d'inventaire

** La société prévoit de déposer son rapport annuel auprès de la SEC avant le 31 mars

** La société a déclaré qu'elle n'avait pas déterminé l'impact potentiel de l'examen de ses stocks sur ses états financiers

** BYND en baisse de 78% en 2025

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