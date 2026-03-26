Valero commence à redémarrer la raffinerie de Port Arthur, au Texas, selon certaines sources

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(Ajouts (l'entreprise ne répond pas, détails, contexte) par Erwin Seba

Valero Energy Corp VLO.N a commencé à redémarrer sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 380 000 barils par jour, mercredi, deux jours après une explosion qui a secoué l'usine, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'unité 243 d'hydrotraitement diesel de la raffinerie, d'une capacité de 47 000 barils par jour, qui a explosé dans la nuit de lundi à mardi, restera à l'arrêt pour réparation tandis que d'autres unités seront redémarrées autour d'elle, ont indiqué les sources.

Un porte-parole de Valero n'a pas répondu à une demande de commentaire mercredi soir.

La raffinerie a été fermée lundi soir alors que l'incendie provoqué par l'explosion faisait rage, ont indiqué les sources. La raffinerie a perdu de la vapeur et de l'eau pendant l'incendie.

Dans un avis déposé mardi soir auprès de la Commission du Texas pour la qualité de l'environnement, Valero a déclaré qu'une fuite de combustible de traitement s'était enflammée.

L'hydrotraiteur utilise de l'hydrogène pour éliminer le soufre des hydrocarbures, conformément aux règles environnementales américaines.

Quatorze autres unités ont été arrêtées dans la raffinerie, selon une déclaration de la TCEQ.

Parmi les unités arrêtées figurent l'unité de distillation de brut AVU-146, d'une capacité de 210 000 bpj, la plus grande des deux unités de distillation de brut qui convertissent le pétrole brut en matières premières pour toutes les autres unités de la raffinerie.

L'unité de craquage catalytique fluide, d'une capacité de 75 000 bpj, a également été fermée, de même que l'unité d'alkylation, d'une capacité de 16 900 bpj, et le Platformer, d'une capacité de 50 000 bpj. L'unité d'alkylation et le Platformer utilisent différents procédés pour fabriquer des additifs qui augmentent l'indice d'octane de l'essence.

L'unité 943 d'hydrocraquage, qui produit du diesel, d'une capacité de 57 000 bpj, est fermée ainsi que l'unité 843 de cokéfaction, d'une capacité de 100 000 bpj, qui transforme le pétrole brut résiduel en carburant ou en coke de pétrole pouvant être utilisé comme substitut au charbon.

Trois autres unités d'hydrotraitement et quatre unités de récupération du soufre sont fermées, de même qu'une unité de récupération du gaz de saturation.

Valero prévoit de procéder avec prudence lors du rétablissement de la production dans la raffinerie à l'arrêt, afin d'éviter tout risque d'explosion ou d'incendie, ont indiqué les sources.